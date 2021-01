Lorient a créé la surprise en s’imposant sur sa pelouse face au PSG (3-2) cet après-midi. Une surprise sur le papier puisque quand on regarde la physionomie du match, les Merlus méritent leur victoire. À l’issue de cette rencontre Christophe Pelissier – le coach lorientais – a tenu à féliciter ses joueurs. “C’est beaucoup de fierté par rapport à la prestation des joueurs. Dans la préparation du match, on n’avait pratiquement pas parlé de Paris, on avait la volonté de montrer nos qualités. On marque trois buts dans le jeu. C’est important que les joueurs aient cru à notre discours. Je suis très fier de mes joueurs. Ce groupe répond tant sur le plan humain que footballistique et c’est une très grosse arme pour la deuxième partie de saison, lance Pelissier dans des propos relayés par Goal avant de demander que cette victoire ne soit pas minimisée. Je sais que beaucoup vont dire que Paris n’a pas fait son match, mais il faut souligner le gros match de Lorient aujourd’hui. Sur ce qu’on avait préparé, c’est du 10 sur 10.“

Son capitaine, Laurent Abergel, s’est également réjoui de cette victoire, qui plus est contre le PSG, lui qui a été formé à Marseille. “Ce sont deux victoires très importantes pour nous (contre Dijon et le PSG). C’est très important pour la confiance et le moral. On ne va pas s’enflammer mais on est très contents. On a bataillé, on s’est accrochés. On a essayé d’être bien compact. On a été solidaires, on a essayé de ressortir le ballon correctement, d’être bons défensivement et on a été efficaces devant. Le but de Moffi à la 91e ? C’est magique. Quand c’est contre le PSG, c’est encore plus fou. Pour un Marsellais comme moi, le premier rêve c’est peut-être de jouer à l’OM et le deuxième de battre le PSG. Je le prends avec beaucoup de bonheur et d’émotion.“