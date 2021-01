Touché par le Covid-19 la veille du match à Angers (0-1) la semaine dernière, Mauricio Pochettino est à l’isolement. Un isolement qui devrait prendre fin en cette fin de semaine. Le technicien argentin n’a donc pas pu être présent à l’entraînement ces derniers jours. Comme c’est de coutume avant un match, il y a la conférence de presse de l’entraîneur. Mais en raison de la Covid-19, Pochettino ne pourra pas répondre. C’est donc son premier adjoint, Jesús Pérez qui a officié devant la presse. Extraits choisis.

Au micro de PSG TV avant sa conférence de presse, Jesús Pérez a évoqué la semaine entière pour travailler le match contre Montpellier avant un Mauricio Pochettino absent mais qui assistait à tous les entraînements en live grâce aux caméras installées au Camp des Loges. “Nous avons fait du très bon travail cette semaine, nous avons plusieurs joueurs de retour. Nous allons avoir beaucoup de matches à jouer ces prochaines semaines. C’était bon d’avoir les joueurs cette semaine pour s’entraîner. C’est vraiment étrange pour nous de faire sans Pochettino, mais nous avons le soutien de tout le club.“

Mbappé

Pérez : “On m’a déjà interrogé sur Kylian après le match (à Angers, ndlr). Je ne vais dire autre chose. Il a contribué à notre victoire. Il s’entraîne bien, avec envie de progresser. Il a profité de cette semaine au niveau de sa récupération. On espère qu’il va monter à quel point il est un grand joueur. C’est le meilleur buteur du championnat. Nous sommes contents de son investissement.“

Le match de Mbappé à Angers

Pérez : “Durant le match, nous lui avons demandé de modifier son rôle. Il a commencé sur le côté gauche, et durant le match, il a bougé vers l’axe, en direction du jeu. Mauricio était en communication avec nous et a décidé de le faire passer dans l’axe.“

Un seul match dans la semaine

Pérez : “On a fait une bonne semaine, on a eu 4 matches en 13 jours donc c’était le moment de récupérer pour les joueurs qui ont enchaîné. Comme pour ceux qui étaient blessés. On a pu intensifier la mise en place des idées. Nous allons avoir une autre semaine de ce type la semaine prochaine.“

La vie sans Pochettino

Pérez : “Mauricio a supervisé la semaine grâce aux caméras disposées lors des entraînements. Il a contribué beaucoup à notre dynamique. C’était une étrange semaine pour nous néanmoins sans lui. Sa présence est essentielle, on doit remercier le professionnalisme du staff et des joueurs. Avec les restrictions en place, il a quand même pu tout voir. Sa santé ? Mauricio est une personne forte et positive, il assure malgré tout ses fonctions depuis chez lui avec la communication et la supervision des entraînements. Ce n’est pas évident malgré tout mais il contribue encore au suivi des entraînements. Il souffre du coronavirus, nous sommes préoccupés mais il est pris en charge parfaitement. Il a un bon état d’esprit, il y a des contraintes mais grâce au soutien de tous, il va bien.“

Sa relation avec Pochettino

Pérez : “Cela fait 10 ans qu’on travaille ensemble. Dans les équipes où on a travaillé ensemble, le niveau des joueurs s’est élevé et il le fait aussi pour les membres du staff. Il rend chacun meilleur chaque jour.“

Jesús Pérez qui a conclut sur une nouvelle question sur l’absence de Mauricio Pochettino. “C’est un sentiment étrange, cela fait une semaine déjà. Mais nous devons travailler en équipe, nous sommes très unis avec une bonne cohésion. Nous devons faire au jour le jour. Nous respectons la communication, elle est totale. La direction sportive est l’analyse de l’entraîneur. L’absence de Mauricio, par rapport à son aura, est quand même un manque important pour nous tous. C’est le leader de l’équipe.“