Ça a été le feuilleton de l’été dernier. En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé avait mis beaucoup de temps pour prendre une décision pour son avenir. Longtemps associé au Real Madrid, l’attaquant avait finalement décidé de prolonger avec les Rouge & Bleu. Une décision qui était très mal passée du côté de l’Espagne. Présent à la cérémonie du Ballon d’Or, Florentino Perez a été interrogé sur l’international français.

« Kylian Mbappé ? Ce n’est pas que le sujet m’ennuie, c’est juste que je n’ai pas lu ce qui a été écrit. On a eu un bon été au Real Madrid. Mais maintenant, ça n’a plus aucun sens, assure le président madrilène dans une interview accordée à El Larguero. Nos joueurs offensifs ont fait des progrès spectaculaires. Rodrygo et Vinicius sont deux cracks. Ils peuvent gagner le Ballon d’Or. Mbappé jouera un jour au Real ? Dans la vie, on ne peut jamais rien savoir. » Egalement interrogé sur Mbappé, Karim Benzema a assuré ne pas avoir parlé du Real avec lui. « Mbappé m’a félicité avant la cérémonie… Nous n’avons pas parlé du Real Madrid. Ce qu’il fait de sa carrière, c’est son histoire. »