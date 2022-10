En ce lundi 17 octobre 2022, la 66e cérémonie du Ballon d’Or se tenait au théâtre du Châtelet à Paris. Le français Karim Benzema était grand favoris pour remporter la plus grande récompense individuelle. Des joueurs du PSG était tout de même concernés par le classement générale ou les récompenses annexes. A noter que des anciens joueur du club de la capitale étaient également présents.

Le Ballon d’Or a connu bien des changements depuis sa création en 1956. Et pour le 66e édition, les critères d’attribution ne sont désormais plus les mêmes. En effet, il faut maintenant prendre en compte une saison plutôt qu’une année civile. Ce lundi 17 octobre 2022, c’était donc le Ballon d’Or pour la saison 2021/2022 qui était remis. Par ailleurs, c’est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant qui priment. La question de l’aspect collectif, des trophées remportés et du fair-play sont ensuite pris en compte. Le critère de la carrière a lui été supprimé.

Le jury évolue également, puisque c’est maintenant 100 votants qui attribueront le Ballon d’Or contre 170 avant. Les votants sont issus des 100 premières nations FIFA. Pour le Ballon d’Or féminin, le jury est constitué de 50 votants. En plus du Ballon d’Or récompensant le meilleur joueur et la meilleure joueuse du monde, le Trophée Kopa sera remit au meilleur joueur de moins de 21 ans, le Trophée Yachine au meilleur gardien, le Trophée Gerd Müller au meilleur buteur. Pour la 66e édition du Ballon d’Or, le Prix Socrates était remit aux plus engagés dans des projets caritatifs et sociétaux.

Seul Parisien présent pour le Ballon d’Or masculin, Kylian Mbappé (6e) échoue au pied du top 5 malgré son excellente saison 2021-2022 avec le PSG. Il se place derrière Mohamed Salah (5e), Robert Lewandowski (4e), Kevin De Bruyne (3), Sadio Mané (2e) et le grand gagnant Karim Benzema. Nommé pour le Trophée Kopa, Nuno Mendes termine à la 5e place. Concernant le Ballon d’Or Féminin, les deux Parisiennes, Kadidiatou Diani et Marie Antoinette Katoto, finissent respectivement à la 20e et 17e place.

Classement Ballon d’Or

1e – Karim Benzema (FRA – Real Madrid)

2e – Sadio Mané (SEN – Liverpool / FC Bayern)

3e – Kevin De Bruyne (BEL – Manchester City)

4e – Robert Lewandowski (POL – FC Bayern / FC Barcelone)

5e – Mohamed Salah (EGY – Liverpool)

6e – Kylian Mbappé (FRA – Paris SG

7e – Thibaut Courtois (BEL – Real Madrid)

8e – Vinicius JR (BRE – Real Madrid)

9e – Luka Modric (CRO – Real Madrid)

10e – Erling Haaland (NOR – Manchester City)

11e – Heung-Min Son (CDS – Tottenham)

12e – Riyad Mahrez (ALG – Manchester City)

13e – Sébastien Haller (CIV – Ajax Amsterdam / Borussia Dortmund)

14e – Fabinho (BRE – Liverpool)

14e – Rafael Leao (POR – AC Milan)

16e – Virgil Van Dijk (HOL – Liverpool)

17e – Dusan Vlahovic (SER – Fiorentina / Juventus Turin)

17e – Luis Diaz (COL – FC Porto / Liverpool)

17e – Casemiro (BRE – Real Madrid)

20e – Cristiano Ronaldo (POR – Manchester United)

21e – Harry Kane (ANG – Tottenham)

22e – Trent Alexander-Arnold (ANG – Liverpool)

22e – Bernardo Silva (POR – Manchester City)

22e – Phil Foden (ANG – Manchester City)

25e – Darwin Nunez (URU – Benfica)

25e – Christopher Nkunku (FRA – Leipzig)

25e – Joshua Kimmich (ALL – Bayern Munich)

25e – Joao Cancelo (POR – Manchester City)

25e – Mike Maignan (FRA – AC Milan)

25e – Antonio Rudiger (ALL – Chelsea)

Classement Ballon d’Or Féminin

Alexia Putellas (ESP, 28 ans, FC Barcelone) Beth Mead (ANG, 27 ans, Arsenal) Sam Kerr (AUS, 28 ans, Chelsea) Lena Oberdorf (ALL, 20 ans, Wolfsburg) Aitana Bonmati (ESP, 24 ans, FC Barcelone) Alexandra Popp (ALL, 31 ans, Wolfsburg) Ada Hegerberg (NOR, 27 ans, Lyon) Wendie Renard (FRA, 32 ans, Lyon) Catarina Macario (USA, 22 ans, Lyon) Lucy Bronze (ANG, 30 ans, Manchester City puis FC Barcelone) Vivianne Miedema (HOL, 26 ans, Arsenal) Christiane Endler (CHL, 31 ans, Lyon) Alex Morgan (USA, 33 ans, Orlando Pride puis San Diego Wave) Selma Bacha (FRA, 21 ans, Lyon) Millie Bright (ANG, 28 ans, Chelsea) Asisat Oshoala (NGA, 27 ans, FC Barcelone) Marie-Antoinette Katoto (FRA, 23 ans, Paris-SG) Trinity Rodman (USA, 20 ans, Washington Spirit) Fridolina Rolfo (SUE, 28 ans, FC Barcelone) Kadidiatou Diani (FRA, 27 ans, Paris-SG)

Trophée Kopa

Gavi (ESP – FC Barcelone) Eduardo Camavinga (FRA – Real Madrid) Jamal Musiala (ALL – FC Bayern) Jude Bellingham (ANG – Borussia Dortmund) Nuno Mendes (POR – Paris SG) Josko Gvardiol (CRO – RB Leipzig) Ryan Gravenberch (HOL – Ajax Amsterdam / FC Bayern) Bukayo Saka (ANG – Arsenal) Karim Adeyemi (ALL – RB Salzbourg / Borussia Dortmund) Florian Wirtz (ALL – Bayer Leverkusen)

Trophée Yachine

Thibaut Courtois (BEL – Real Madrid) Alisson Becker (BRE – Liverpool) Ederson (BRE – Manchester City) Edouard Mendy (SEN – Chelsea) Mike Maignan (FRA – AC Milan) Kevin Trapp (ALL – Eintracht Francfort) Manuel Neuer (ALL – FC Bayern) Jan Oblak (SLO – Atlético de Madrid) Yassine Bounou (MAR – FC Séville) Hugo Lloris (FRA – Tottenham)

Déroulé de la cérémonie

Six joueurs à égalité à la 25e marche du classement, dont deux titis du PSG : Antonio Rudiger (ALL – Chelsea), Mike Maignan (FRA – AC Milan) , Joao Cancelo (POR – Manchester City), Joshua Kimmich (ALL – Bayern Munich), Christopher Nkunku (FRA – Leipzig) , Darwin Nunez (URU – Benfica)

: Antonio Rudiger (ALL – Chelsea), , Joao Cancelo (POR – Manchester City), Joshua Kimmich (ALL – Bayern Munich), , Darwin Nunez (URU – Benfica) Trois joueurs de Premier League 22e : Phil Foden (ANG – Manchester City), Bernardo Silva (POR – Manchester City), Trent Alexander-Arnold (ANG – Liverpool)

Harry Kane (ANG – Tottenham) 21e au classement du Ballon d’Or

Cristiano Ronaldo (POR – Manchester United) est 20e au classement général ! L’histoire d’amour entre le Ballon d’Or et l’international portugais semble toucher à sa fin. Pour la deuxième fois de suite il n’est pas sur le podium, et pas dans le top 10 pour la première fois depuis 2010

et l’international portugais semble toucher à sa fin. Pour la deuxième fois de suite il n’est pas sur le podium, et pas dans le top 10 pour la première fois depuis 2010 Trois joueurs sont à la 17e marches du classement : Casemiro (BRE – Real Madrid), Luis Diaz (COL – FC Porto / Liverpool) et Dusan Vlahovic (SER – Fiorentina / Juventus Turin)

Virgil Van Dijk (HOL – Liverpool) est le 16e au classement du Ballon d’Or

Rafael Leao (POR – AC Milan) et Fabinho (BRE – Liverpool) sont a égalité à la 14e place

Touché par la maladie contre laquelle il se bat encore actuellement, Sébastien Haller (CIV – Ajax Amsterdam) est le 13e au Ballon d’Or 2022. L’attaquant du Borussia Dortmund est présent au Théâtre du Châtelet ce soir

2022. L’attaquant du Borussia Dortmund est présent au Théâtre du Châtelet ce soir Riyad Mahrez (ALG – Manchester City) est 12e dans ce classement des meilleurs joueurs du monde de la saison 2021/2022

Un nouveau joueur de Premier League constitue ce classement du Ballon d’Or . Heung-Min Son (CDS – Tottenham) est classé 11e

. Heung-Min Son (CDS – Tottenham) est classé 11e Premier trophée remis lors de la cérémonie, le Trophée Kopa qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Nommé, Nuno Mendes a vu Gavi remporté la distinction.

Erling Haaland (Norvège – Manchester City) est 10e dans ce classement des meilleurs joueurs du monde de la saison 2021/2022

Luka Modric (Croatie – Real Madrid) est 9e dans ce classement des meilleurs joueurs du monde de la saison 2021/2022

Vinicius JR (Brésil – Real Madrid) est 8e dans ce classement des meilleurs joueurs du monde de la saison 2021/2022

le Prix Socrates a été remis à Sadio Mané. Il récompense les joueurs ou les joueuses les plus engagés dans des projets caritatifs et sociétaux.

a été remis à Sadio Mané. Il récompense les joueurs ou les joueuses les plus engagés dans des projets caritatifs et sociétaux. Alexia Putellas remporte le Ballon d’Or Féminin. Elle est la première à conserver son titre

Les deux Parisiennes, Kadidiatou Diani et Marie Antoinette Katoto, finissent respectivement à la 20e et 17e place

Le Trophée Gerd Müller, récompensant le meilleur buteur de la saison, est remporté par Robert Lewandowski (POL – FC Barcelone / FC Bayern)

Thibaut Courtois (BEL – Real Madrid) se positionne à la 6e place du classement Ballon d’Or

Seul Parisien présent dans le Top 30 du Ballon d’Or, Kylian Mbappé (FRA – Paris Saint-Germain) termine à la 6e place pour cette édition 2022.

L’attaquant égyptien , Mohamed Salah (EGY – Liverpool) est 5e

Auteur d’une très belle saison avec le Real Madrid, Thibaut Courtois (BEL – Real Madrid) prend la succession de Gianluigi Donnarumma au Trophée Yachine , récompensant le meilleur gardien de la saison 2021-2022.

, récompensant le meilleur gardien de la saison 2021-2022. Manchester City élu club de la saison devant Liverpool et le Real Madrid

Karim Benzema (FRA – Real Madrid) remporte le Ballon d’Or 2022. Sadio Mané (2e), Kevin De Bruyne (3e) et Robert Lewandowski (4e) complètent le Top 4