Lors du Classique remporté par le PSG contre Marseille (1-0) dimanche dernier, Christophe Galtier avait décidé de jouer pour la première fois avec un système à quatre défenseurs. Le coach parisien assure que ce choix n’était pas dicté par les absences de Sergio Ramos et Nuno Mendes mais une réflexion depuis plusieurs semaines. Ce système de jeu qui pourrait perdurer selon les dires de l’ancien entraîneur niçois. Daniel Riolo a salué la bonne idée de Galtier.

« On est dans le mieux à Paris, la réflexion a longtemps été de se dire que quand tu as des joueurs comme Hakimi et Nuno Mendes, ils sont plus à l’aise avec trois joueurs dans l’axe car ce sont des pistons. On n’a vu que ce n’était pas forcément le cas. La méforme d’Hakimi ne tient pas à ça, il a beaucoup participé et on ne lui a pas beaucoup donné la balle. Donc avec une défense plus haute ou à quatre, c’est quasiment la même chose. En revanche, Marco Verratti sera meilleur dans un milieu à trois, forcément. Je crois que Vitinha le sera aussi. Et on voit Fabian Ruiz. Il a débuté de manière timide le match parce qu’il n’est pas titulaire, parce qu’il rentre dans cette équipe, mais au fur et à mesure que le match avançait je l’ai trouvé excellent. C’est un joueur de classe et je veux le voir devant la défense. Moi, le 8 dans le dos, grand, beau gaucher, j’ai eu un flashback, j’ai cru revoir Thiago Motta« , explique Riolo dans l’After sur RMC.

« Avec trois milieux, Mbappé et Neymar qui cavalent, on monterait en gamme«

Daniel Riolo qui a ensuite évoqué la MNM. « Neymar, s’il pouvait gommer tous les sales côtés de son jeu : les fautes inutiles, les prises de tête avec les adversaires et qu’il couple ça avec son attitude actuelle, défendre comme il le fait, il cavale beaucoup. Messi ne le fera pas, les autres doivent courir pour lui. Mbappé a le droit d’en faire plus aussi. S’il en faisait un peu plus Mbappé, franchement, ce PSG-là avec trois milieux, Mbappé et Neymar qui cavalent, Messi fait ce qu’il veut, on monterait en gamme. »