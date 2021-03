Kylian Mbappé est une superstar et avec ses performances XXL ces dernières semaines mais également depuis le début de sa carrière, dès qu’il rate une rencontre, l’attaquant (22 ans) essuie un très grand nombre de critiques. Le match très terne d’hier soir contre l’Ukraine n’échappe pas à la règle. Pour Emmanuel Petit lorsqu’il joue contre des blocs bas, son talent est moins présent.

“C’est un formidable joueur qui a d’immense qualité. Sa qualité essentielle et première c’est sa vitesse mais face à des blocs bas et regroupé, on a du mal à voir le vrai talent de Mbappé. […] Quand Mbappé a trois joueurs sur lui, ça libère quelqu’un, décrypte Petit sur RMC. Et hier, qui a été le meilleur hier sur le terrain ? Coman. L’alter ego de Mbappé de l’autre côté. Il était souvent en un contre un et qui faisait souvent la différence avec sa vitesse. Je pars du principe qu’à partir du moment qu’il y a un plan sur un joueur, ce sont les autres qui doivent se sortir les doigts du c..”.