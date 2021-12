Icardi, l’homme des fins de match du PSG !

Le PSG a arraché le match nul sur la pelouse du Stade Moustoir contre Lorient dans le cadre de la 19e journée de la Ligue 1 (1-1). Le club de la capitale part donc en vacances avec un bilan de 46 points pris sur 57 possibles et en ayant 13 points d’avance sur ses poursuivant qui sont l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Le site internet du Paris Saint-Germain a recensé les chiffres importants après cette rencontre, en plus des premières statistiques que nous vous avons partagé plus tôt dans la journée. Extraits choisis.

Après la fin de la phase aller du championnat, les Parisiens sont champions d’automne avec un écart important. Le club de la capitale nous informe que cela fait plus de 20 ans qu’une équipe comptant plus de 9 points d’avance à la trêve ne voit plus le titre lui échapper. De bon augure pour glaner un dixième titre de champion de France ! Depuis sa défaite contre le Stade Rennais le 3 octobre dernier (2-0), le PSG reste sur une série de 10 matches sans défaite en Ligue 1. Dans les cinq grands championnats européens, seul l’Inter Milan et le Real Madrid (11 chacun) sont sur une plus longue série d’invincibilité. Par ailleurs, cela fait 11 ans que les Rouge & Bleu n’ont plus perdu pour leur dernier match de l’année (contre Nancy 2-0) !

Enfin Mauro Icardi a inscrit son 23e but en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, son 8e but venant d’un centre… Mais surtout son 9e inscrit dans les 10 dernières minutes d’un match ! Ce chiffre est impressionnant puisque cela représente 39% de ses buts inscrits par le numéro 9 depuis son arrivée lors de la saison 2019/2020. L’Argentin est donc LE joueur des fins de match !