Petit : “Neymar a un mal fou à gérer ses émotions”

Lors du match contre Lille, Neymar a été expulsé pour deux gestes d’humeur. Pas une première pour le Brésilien. Pour Emmanuel Petit, le numéro 10 parisien n’a pas évolué dans sa mentalité et qu’il est encore comme un gamin.

“Neymar est à la fois le problème et la solution. […]Quand tu n’apprends pas de tes erreurs, à bientôt 30 ans, c’est qu’au final tu es resté un gamin toute ta vie dans ta tête et que tout le monde autour de toi ferme les yeux sur tes caprices. Je suis en train de perdre patiente avec ce joueur fantastique quand il est en mesure de jouer et qu’il est à 100% pour jouer. Le problème c’est que sa tête suit rarement. Ce garçon a un mal fou à gérer ses émotions, peste Petit dans Top of The Foot sur RMC. Excusez-moi, mais il n’a pas encore gagné le Ballon d’Or. On le prédisait successeur de Messi et Ronaldo, le garçon arrive à 30 ans mais il n’a toujours pas de Ballon d’Or. Depuis qu’il est parti de Barcelone, son bilan est extrêmement mitigé. J’ai l’impression que Neymar déteint sur le vestiaire du PSG, certains se Neymarise à commencer par Mbappé. Pour moi, le symbole le plus représentatif de l’effectif du PSG c’est Di Maria. Quand Di Maria joue et que les deux autres ne sont pas-là, c’est un autre joueur. Il est extrêmement collectif et se met au diapason du collectif. Quand il est associé aux deux autres stars, d’un seul coup il disparaît. On a l’impression que ce sont des jeux individualistes et il n’y a plus de liant entre les joueurs. Je trouve que quand tu es le leader technique d’une équipe, la star de ton équipe, tu as des devoirs en permanence envers ton club.“

Sorti blessé lors du choc entre le PSG et Lille après une grosse semelle d’Idrissa Gueye, Jonathan David souffre d’une rupture ligamentaire latérale de la cheville droite a indiqué le Losc sur son compte twitter. Il manquera plusieurs semaines de compétitions, possiblement forfait jusqu’à la fin de la saison.