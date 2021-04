Létang veut l’annulation du carton rouge de Djalo

Seul buteur du choc entre le PSG et Lille samedi après-midi (1-0), Jonathan David s’était blessé quelques minutes auparavant sur une grosse semelle d’Idrissa Gueye. Ce lundi, Lille a fait savoir que son joueur souffre d’une rupture ligamentaire latérale de la cheville droite et sera absent plusieurs semaines, et peut-être même jusqu’à la fin de saison. Invité de l’émission Top of The Foot sur RMC, Olivier Létang – président du LOSC – a lancé un petit tacle à l’arbitre, Monsieur Bastien, et la VAR qui ne sont pas revenus sur cette action. “La blessure de Jonathan David est quelque chose de difficile. Si on parle d’homogénéité dans le traitement, je considère effectivement que ce n’est pas le cas aujourd’hui. On a un joueur qui va être invalide plusieurs semaines. On espère qu’il pourra revenir le plus rapidement possible. C’est vrai que c’est difficile à vivre. On le voit tous en direct et on ne comprend pas pourquoi il n’y a pas d’intervention de la VAR et de l’arbitre.”

L’ancien dirigeant parisien est aussi revenu sur la fin de match houleuse, et les expulsions de Neymar et Tiago Djalo. Pour lui, son défenseur portugais ne méritait pas méritait pas son deuxième jaune et il espère que ce dernier sera annulé. “Factuellement, après ce match au Parc des Princes, on a un joueur blessé qui a été blessé par un adversaire, qui n’a pas été sanctionné. Et nous, on va perdre notre joueur plusieurs semaines. Et deuxièmement, on a aussi un joueur qui, lui, me semble-t-il, n’a rien fait, et nous l’avons dit très clairement au corps arbitral après la rencontre, qui a été expulsé et nous allons demander l’annulation du second carton jaune, parce que Tiago Djalo est la victime de la scène qui s’est produite en fin de match.“