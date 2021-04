Petit place toujours le PSG comme favori pour le titre

Il reste quatre matches de Ligue 1 et le titre n’est pas encore joué. Trois équipes peuvent encore prétendre au titre, et qui se tiennent en deux points. Emmanuel Petit place toujours le PSG comme son favori pour le titre. “Pour moi, le PSG reste favori pour le titre de champion de France parce qu’ils sont programmés. J’aime penser que dans les grands évènements, les grands matches où il y a plein de tension et l’obligation de gagner, ce sont souvent les grands joueurs qui font la différence. Et je trouve qu’il y a plus de grands joueurs du côté du PSG même si j’ai souvent été frustré des performances des Parisiens durant toute la saison, assure Petit dans Top Of the Foot sur RMC. Malgré tout les problèmes qu’ils ont eus – comme toutes les équipes – ils sont encore engagés sur tous les tableaux.”