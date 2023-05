Poussé vers la sortie, l’aventure de Neymar Jr au PSG pourrait prendre fin cet été. Une issue souhaitée par l’ancien international français, Emmanuel Petit.

Actuellement en rééducation après sa blessure à la cheville, Neymar Jr a peut-être joué son dernier match sous le maillot parisien le 19 février dernier face au LOSC. En effet, la direction parisienne invite grandement l’international brésilien à se trouver un nouveau point de chute lors du prochain mercato estival. Interrogé au sujet d’un départ de Neymar sur le plateau de Rothen s’enflamme, le champion du Monde 1998, Emmanuel Petit, souhaite un départ du numéro 10, notamment après les nombreuses critiques reçues ces dernières années.

À voir aussi : Le PSG cherche bien une porte de sortie à Neymar cet été

« Je suis à la place de Neymar mais jamais je reste dans ce club »

« Je l’ai toujours défendu et même plus depuis quelques semaines surtout avec la horde sauvage qui s’est présentée à son domicile en l’insultant lui et sa famille et en lui demandant de se casser. On le traîne dans la boue alors que ça fait déjà deux ans qu’il s’en prend plein la tronche. Tout le monde à Paris, sur les plateaux télé et même les fameux supporters parisiens n’arrêtent pas de cracher sur lui en disant qu’il a un manque d’investissement, qu’il n’a pas l’amour du maillot. Je ne compte même plus le nombre de tirades extrêmement agressives que vous lui reprochez en permanence. Et aujourd’hui, vous êtes en train de me dire que la direction du PSG ferait une erreur s’il elle le laisse partir même en prêt. J’espère que quelqu’un de son entourage écoute de temps en temps les médias. Mais je le redis, Neymar, va-t’en ! Fais comme Messi, allez-vous-en. Ne restez pas ici en France et à Paris. L’accumulation de choses qui se sont passées sur et en-dehors du terrain, c’est allé extrêmement loin dans l’agressivité et sur les choses qui ont été dites sur lui. Moi je suis à la place de Neymar mais jamais je reste dans ce club. Et je suis persuadé que Neymar n’a plus du tout envie de rester ici. Et je trouve que ça serait une bonne chose pour le PSG car lorsqu’un divorce est acté, ce n’est pas la peine d’essayer de trouver un avenant au divorce. Pour le bien des deux parties, il faut que l’histoire se termine maintenant. Il a non seulement une valeur marchande mais aussi sportive. Je suis un grand fan de Neymar et j’espère qu’il ira donner ses services ailleurs et qu’il vous fera tous prouver que vous aviez tort et que vous êtes allés trop loin. »