Neymar ouvert à un départ du PSG

Blessé jusqu’à la fin de la saison, Neymar Jr a peut-être disputé son dernier match sous le maillot du PSG le 19 février dernier face à Lille (4-3). Selon la presse brésilienne, les deux parties sont favorables à un départ l’été prochain.

Arrivé en grande pompe à l’été 2017, Neymar a déçu l’ensemble des supporters et observateurs de football. Et pour cause, en six ans dans la capitale française, l’international brésilien a subi de trop nombreuses blessures à la cheville et n’a jamais pu réaliser une saison dans son intégralité. Pourtant, le board parisien avait décidé de prolonger le bail du Brésilien il y a deux ans, liant le numéro 10 au PSG jusqu’en 2027. Et alors qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour, les derniers évènements autour du club parisien pourraient finalement pousser l’ancien Barcelonais vers la sortie.

Nasser al-Khelaïfi veut remodeler l’effectif

En effet, comme le rapporte UOL Esporte, « le PSG a communiqué ces derniers jours en coulisses qu’il avait même l’intention de négocier Neymar la saison prochaine. » Après avoir déboursé 222M€ en 2017, les dirigeants parisiens seraient prêts à réduire drastiquement leur demande pour un départ définitif du joueur ou un prêt. L’objectif est de baisser la masse salariale du club et un départ de Neymar (qui toucherait 50M€ avec son salaire et les commissions) pourrait avoir son importance. À cela s’ajoute le désir du board parisien de ne pas prolonger le contrat de Lionel Messi. « Le président Nasser Al-Khelaïfi travaille d’arrache-pied pour remodeler l’effectif de manière drastique pour 2023/24″, précise le média brésilien. Désireux dans un premier temps de poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu, le Brésilien de 31 ans a cette fois-ci revu ses plans et est désireux de changer d’air. Le marché anglais intéresserait notamment le natif de Mogi das Cruzes.

Neymar pas intéressé par l’Arabie saoudite

De son côté, FootMercato apporte également quelques informations sur l’avenir de Neymar. Et le PSG cherche bien à se séparer de son numéro 10 comme l’été dernier. Ces derniers temps, le Chelsea de Todd Boehly s’était manifesté. Il a également été proposé au FC Barcelone pour un retour dans son ancien club (2013-2017). Mais son salaire a souvent été vu comme un frein pour les prétendants. Toujours selon FM, l’attaquant parisien a bien changé d’avis pour son avenir. « Touché par l’incident survenu avec quelques ultras du club devant son domicile, le Brésilien est désormais prêt à plier bagage. Mais pas n’importe où. » L’ancien de Santos ne serait pas intéressé par une aventure en Arabie saoudite. Son marché de prédilection serait l’Angleterre où Chelsea et Manchester United sont toujours cités. Enfin, toujours selon Foot Mercato, « Paris est bien prêt à faire des concessions pour se séparer de son joueur. » Actuellement en rééducation après son opération à la cheville, Neymar Jr est espéré sur les terrains d’entraînement en juillet.