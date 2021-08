Le dossier Mbappé est chaud brulant, possiblement sur le point d’aboutir très vite à un transfert du PSG vers le Real Madrid. Que se dit-il en Espagne et spécifiquement du côté de Madrid sur le sujet ?

Pour le journal sportif Marca, le dossier Mbappé est “à point”. Ce vendredi serait même LE jour, celui de l’accord (à 170M€ plus 10M€ de bonus). L’attaquant de 22 ans est attendu à Madrid pour signer, avant de rejoindre le rassemblement des Bleus la semaine prochaine. La Cuatro, chaine télévisée espagnole, explique que Kylian Mbappé a informé ses partenaires au PSG de son départ. Il a fait ses adieux et sera transféré dans les 24 ou 48 heures, affirme le média. Dans l’émission El Larguero on a commenté cette actualité chaude. “Si le PSG et le Real Madrid n’avancent pas dans les prochaines heures, il n’est pas exclu que Kylian Mbappé lui-même fasse le prochain pas”, a déclaré Manu Carreño. “180 millions alors que dans quatre mois il peut signer où il voudra, c’est un véritable scandale, peu importe l’importance du footballeur” a lancé Miguel Martin Talavera. Pour l’ABC de Madrid, c’est “l’approbation de l’émir du Qatar” à la négociation qui a déclenché les choses. Ce sera 170M€ plus dix en bonus. Nasser Al-Khelaifi, Florentino Pérez et José Ángel Sánchez peuvent signer l’accord dès ce matin. C’est possible car chacun veut aller vite et boucler avant la fin du week-end. Kylian Mbappé va s’engager au Real Madrid jusqu’en 2027. Soit six ans de contrat avec certainement une clause libératoire astronomique.

Du côté de Paris, selon les informations de France Bleu Paris et de Bruno Salomon, “aucune négociation n’a débuté entre les deux clubs pour envisager le transfert de l’attaquant” suite à la nouvelle offre du Real Madrid.