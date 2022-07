Pisté par le PSG, Dembélé est plus proche que jamais de rester à Barcelone

Lors de ce mercato estival, le PSG est bien souvent associé à de gros noms et de gros dossiers. Ousmane Dembélé est arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin dernier, et est donc libre de s’engager où il le souhaite. Dans la course aux prétendants, le Paris Saint-Germain semblait être bien placé. Cependant, aujourd’hui la donne semble avoir changé. En effet, si le départ libre de l’attaquant français semblait acté depuis plusieurs semaines, le numéro 11 blaugrana souhaiterait finalement poursuivre son aventure en Catalogne.

Le Barça veut rapidement régler ce dossier

En effet la presse catalane est unanime : Ousmane Dembele aurait pris la décision de rester au FC Barcelone. Selon les deux quotidiens majeurs, Sport et Mundo Deportivo, l’internationale français serait “plus proche que jamais” de renouveler son contrat avec les Blaugranas et souhaite régler son avenir au plus vite afin d’effectuer la préparation d’avant saison. Un accord serait même en vue. Côté Barcelonais, le son de cloche est le même. Les dirigeants veulent rapidement trouver un accord avec le joueur. L’ailier de 25 ans pourrait prolonger jusqu’en 2024, et ce qui clôturerait les rumeurs sur une potentielle arrivée au PSG.