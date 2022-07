Le PSG a lancé son mercato estival cette semaine. En effet, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Vitinha ce jeudi. L’international portugais pourrait prochainement être suivi par Milan Skriniar, qui aurait déjà donné son accord pour rejoindre les Rouge & Bleu. De plus, Luis Campos travaille sur d’autres profils pour renforcer l’effectif parisien. Mais le conseiller football du PSG devra également s’atteler à vendre certains éléments du club afin d’amasser quelques liquidités. Pour cela, le dirigeant portugais pourra compter sur l’aide de son compatriote, Antero Henrique. Mais face peu d’offres pour les indésirables du club (Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Leandro Paredes, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum ou encore Mauro Icardi), le club de la capitale pourrait une nouvelle fois céder certains Titis.

Le LOSC va faire une offre de 5M€ pour Thierno Baldé

Si les avenirs d’Eric Dina Ebimbe et d’Arnaud Kalimuendo sont au centre des attentions, un autre jeune pourrait être transféré lors de ce mercato estival. En effet, d’après les informations de Fabrizio Romano, Thierno Baldé pourrait poursuivre sa carrière dans un autre club français. Auteur d’un prêt réussi au Havre lors de l’exercice 2021-2022 sous les ordres de Paul Le Guen, le latéral droit de 20 ans a tapé dans l’oeil des dirigeants du LOSC. D’après le spécialiste du mercato, les Lillois prépareraient une offre au PSG à hauteur de 5M€ pour acheter l’international U20 français, dont le contrat court jusqu’en 2023. Toujours selon Fabrizio Romano, le PSG pourrait intégrer une clause de rachat dans ce deal avec le LOSC.

De son côté, Thierno Baldé viendrait chez les Dogues afin de remplacer Zeki Çelik. En effet, l’international turc a pris la direction de Rome afin de passer des tests médicaux avant de s’engager avec l’AS Roma de José Mourinho contre un montant de 7M€. Dans un entretien à Goal en mai dernier, Thierno Baldé avait évoqué son avenir : « Je suis encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 pour l’instant le plus important pour moi c’est de jouer et c’est quelque chose que j’ai compris cette année. Cette saison a été bénéfique pour moi. Si je pouvais avoir une saison similaire voire meilleure, en qualité et en quantité, ça serait parfait. »

Ces dernières saisons, le LOSC a très souvent pioché dans le centre de formation du PSG afin de renforcer son équipe : Mike Maignan, Boubakary Soumaré, Jonathan Ikoné, Timothy Weah ou encore Virgiliu Postolachi.

Temps de jeu 2021-2022 de Thierno Baldé