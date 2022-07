Ousmane Dembélé a été l’un des joueurs qui a animé les rumeurs mercato ces derniers mois. En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, l’international français était associé au PSG et à Chelsea. En raison des difficultés financières du Barça, sa prolongation de contrat semblait difficile à imaginer, sachant que son clan ne souhaitait pas que son salaire diminue en acceptant de prolonger son contrat. Les discussions ont été ardues et longues et la concurrence d’autres clubs n’a pas aidé le club catalan.

Dembélé encore au Barça jusqu’en 2024

Ces derniers mois, on parlait même d’un accord trouvé entre le PSG et l’ancien rennais depuis le mois de janvier. Mais après de très long mois d’attente et de spéculation, Ousmane Dembélé a fait son choix. Ce jeudi matin, le FC Barcelone a officialisé la signature d’un contrat de deux ans de Dembélé, soit jusqu’en juin 2024.