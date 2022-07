Durant ce mercato estival les pistes menant au PSG se multiplient, et certaines sont plus insistantes que d’autres. L’international français Ousmane Dembélé est lui une piste des plus insistantes. Désormais libre de tout contrat, l’ailier de 25 ans est arrivé à la fin de son bail avec le FC Barcelone le 30 juin dernier. Si son nom est lié au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, sa décision n’est toujours pas connue, et la possibilité de le voir poser ses bagages sous les cieux parisiens existe toujours. De l’autre côté, le club catalan souhaite poursuivre l’aventure avec Dembélé, et c’est en ce sens qu’une offre a été émise au clan du joueur. Une offre qui n’évoluera pas selon Juan Laporta, président du FC Barcelone, qui attend toujours une réponse du champion du monde 2018.

L’ultimatum est posé

C’est à l’occasion de la présentation de son nouveau milieu de terrain, Franck Kessié, que le président Laporta a été interrogé sur le cas Ousmane Dembélé aujourd’hui, une interrogation à laquelle il a clairement répondu : « S’il veut rester, il doit accepter notre offre finale, sinon il partira. Il n’y a pas de délai. Nous voulons qu’Ousmane continue mais dépend maintenant de lui. Il n’a pas accepté la proposition actuelle mais il est ouvert« , des propos relayés par le journaliste italien Fabrizio Romano.

Du côté de la presse espagnol, on est clair : Ousmane Dembélé devrait prolonger avec le FC Barcelone. Les deux parties souhaiteraient clôturer le dossier le plus rapidement possible selon les derniers échos de Sport et Mundo Deportivo.