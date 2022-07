De retour de deux prêts réussis à Lens (65 matches, 21 buts), Arnaud Kalimuendo – encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG – pourrait quitter son club formateur cet été. Depuis plusieurs semaines, on entend parler d’un intérêt de Leeds pour le jeune attaquant (20 ans). L’Inter aussi s’intéresserait au titi parisien.

Des négociations autour d’une indemnité de 25 millions d’euros

Selon les informations de l’Equipe, les contacts se seraient intensifiés ces derniers jours entre Leeds et le PSG. Le club de Premier League « fait partie des courtisans les plus pressants » pour Arnaud Kalimuendo. Les négociations se poursuivraient sur la base d’un deal à 25 millions d’euros (22 millions fixe plus 3 de bonus). « Les deux clubs échangent encore. » Le quotidien sportif indiquent que quand le PSG et Leeds auront trouvé un accord pour un transfert de Kalimuendo, le club anglais devra convaincre l’international espoir français de le rejoindre. « S’il n’écarte pas la perspective de rejoindre le club anglais, Kalimuendo voit aussi d’un bon oeil l’intérêt de l’Inter Milan. » L’Equipe qui conclut en indiquant qu’en marge des discussions pour Milan Skriniar, le PSG et l’Inter ont entamé des discussions au sujet du titi. « L’arrivée de l’attaquant pourrait même être indépendante du dossier de l’international slovaque. » AS confirme que Leeds a fait d’Arnaud Kalimuendo sa piste numéro 1 pour remplacer Rafinha, qui a rejoint le FC Barcelone.