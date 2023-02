Le PSG va s’entraîner à la fin de cette semaine dans un Parc des Princes qui sera rempli au moins à moitié.

Après un début de mois (très) délicat avec trois défaites consécutives, dans trois compétitions différentes, le Paris Saint-Germain a retrouvé le chemin de la victoire le week-end dernier contre Lille, au terme d’un match à suspense qui s’est conclu par un coup franc de Leo Messi qui trouva le chemin des filets à la dernière seconde. Ce succès a fait du bien aux joueurs et aux supporters qui ont pu communier au coup de sifflet final. Les Parisiens auront l’occasion de retrouver leurs fans à la fin de cette semaine au cours d’un entraînement ouvert au public au Parc des Princes et à 48 heures d’affronter l’OM. Ce qui représente une première depuis près de onze ans.

Plus de 20 000 personnes attendus

Les supporters ont répondu présent pour cet événement puisque près de 25 000 billets ont déjà été vendus selon RMC Sport. Les deux prochains jours devraient permettre à d’autres amoureux du club de remplir encore davantage le Parc des Princes pour venir voir Mbappé et les siens. On rappelle que l’entraînement sera effectué entre 17h30 et 18h30 et le prix des billets va de 5 à 15€.