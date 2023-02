À quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG, Lionel Messi n’a toujours pas tranché pour son avenir. Si le club parisien désire prolonger sa star, l’Inter Miami continue d’espérer une arrivée de l’Argentin en Major League Soccer.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Depuis plusieurs semaines, cette question est au centre des débats. Et pour cause, l’Argentin de 35 ans voit son contrat arriver à échéance le 30 juin prochain avec le PSG. Si les discussions sont toujours en cours avec le board parisien pour une prolongation, le champion du Monde 2022 est ouvert à un départ de la capitale française. Ces derniers jours, la rumeur FC Barcelone a refait surface, mais c’est surtout du côté de la Major League Soccer (MLS) que le septuple Ballon d’Or pourrait vivre une nouvelle aventure. En effet, l’Inter Miami, franchise appartenant à l’ancien Parisien David Beckham, rêve depuis quelques saisons d’attirer l’attaquant de 35 ans.

« Ce serait une très grande chose pour la MLS »

Dans un entretien accordé à The Athletic, l’entraîneur du club basé en Floride, Phil Neville, a été questionné au sujet d’une possible arrivée de Lionel Messi en MLS. Et pour le coach de 46 ans, la venue du numéro 30 du PSG changerait complètement la dimension du championnat américain. « Je pense que cela va au-delà de l’Inter Miami. Je pense que ce serait une très grande chose pour la MLS. Il serait probablement la plus grosse recrue de l’histoire du sport américain. La vie va changer. Les choses seront différentes. Les arbres pourraient devoir être plus grands (autour du terrain d’entraînement). La sécurité devra peut-être être renforcée. Le chemin que les joueurs empruntent aujourd’hui pour se rendre dans ce stade devrait être différent. Le trajet peut être différent. Les hôtels dans lesquels nous séjournons devront peut-être être différents. Mais c’est peut-être ce à quoi nous aspirons de toute façon. C’est excitant, mais je pense que ce serait un grand défi. »