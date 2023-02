Le PSG a renoué avec la victoire en s’imposant (4-3) face au LOSC ce dimanche après-midi au Parc des Princes. Une victoire certes, mais les Parisiens peinent à être convaincant dans le jeu, à l’image des deux visages affichés pour cette rencontre de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Le PSG a su être dominateur lors des 25 premières minutes de cette rencontre, mais est rapidement retombée dans ses travers. C’est en ce sens que, malgré la victoire, il est difficile de tirer du positif au moment de se pencher sur les performances des uns et des autres. Dans le onze de départ composé par Christophe Galtier, rares sont les satisfactions. Si Kylian Mbappé sera aisément élu homme du match, d’autres joueurs Rouge & Bleu ont été méconnaissables, voire fantomatiques. Par ailleurs, le Paris Saint-Germain ne fait pas preuve de sérénité au-delà du rectangle vert … .

Les notes des Parisiens

Donnarumma 6 – Pembélé 5, Ramos 5,5, Kimpembe 3, Mendes 6 – Verratti 5, Ruiz 5, Vitinha 5 – Messi 5, Neymar 7, Mbappé 9

Remplaçants : Ekitike 3, Bernat 4, Soler 4, Danilo 5, Zaïre-Emery 5,5.

Les malheureux faits du match

C’est à la 30e minute que Nuno Mendes, revenu récemment de blessure, a été touché au genou à l’occasion d’un duel défensif. Au cours de la rencontre, le journaliste Olivier Tallaron avance que du côté du PSG il n’y a aucune grosse inquiétude quant à cette blessure, qui freine tout de même le latéral gauche dans sa lancée tant il réalisait des performances convaincantes ces dernières semaines.

Même scénario pour un autre Parisien. À la 50e minute, Neymar, auteur d’un match complet jusque-là, sort sur blessure. La cheville droite du numéro 10 du PSG tourne une nouvelle fois. La même cheville qui l’avait empêché de s’exprimer pleinement au Qatar à l’occasion de la Coupe du Monde 2022. Reste à savoir la gravité de l’entorse et la durée de l’absence de Neymar afin de savoir combien de match seront manquée par le meneur de jeu parisien au cours de cette période cruciale de la saison du Paris Saint-Germain.

Marco Verratti, l’ombre de lui-même

Marco Verratti est l’auteur de prestations moins convaincantes qu’auparavant depuis la fin de la Coupe du Monde 2022. L’international italien a été dans cette continuité ce dimanche après-midi au Parc des Princes. Gratifié de la note de 5, la numéro 6 du PSG a évolué dans une position plutôt basse dans l’entrejeu face aux Dogues. Il reste tout de même le joueur Parisien ayant touché le plus de ballon (90) mais affiché un pourcentage de passes réussies (81,1%) moindre par rapport à ses standards. En terme de duels, Marco Verratti en a disputé 20 pour un bilan de 12 remportés et 8 perdus, en ayant joué l’intégralité de la rencontre. Au-delà de ces chiffres, l’Italien semble ne plus peser sur le cours ou le rythme d’une rencontre comme il en est capable. Par ailleurs, il peine à trouver les bons décalages et à garder le ballon, domaines dans lesquels il excelle habituellement.

La direction sportive sous pression

Au cours de ce PSG / LOSC, il était également intéressant de se pencher sur ce qu’il se passait autour de la pelouse. En effet, l’attitude de Luis Campos n’aura pas échapper aux yeux des observateurs du Paris Saint-Germain. Une présence aux abords de la zone technique de Christophe Galtier, parfois même à l’intérieur de celle-ci, qui est révélatrice d’une pression qui pèse sur les épaules du duo Campos – Galtier. Le dirigeant portugais semblait s’agacer à chaque actions, allant jusqu’à narguer l’arbitre délégué au moment du but de Leo Messi … . En ce qui concerne la joie du coach au même moment, si elle peut paraître légitime, elle est également révélatrice de l’épée de Damoclès au dessus de la tête du technicien français. Une pression trop affichée qui pourrait renvoyer du négatif et n’aidera pas les joueurs à faire preuve de sérénité sur la pelouse.