Neymar avait fait de la Coupe du Monde au Qatar son objectif. Mais malheureusement, le Brésil a été éliminé en quart de finale par la Croatie (1-1, 4 t.a.b à 2). Après cette désillusion le numéro 10 du PSG a expliqué qu’il ne savait pas s’il allait poursuivre sa carrière internationale.

Neymar rêvait de remporter la Coupe du Monde au Qatar avec le Brésil. Mais malheureusement pour lui, la Seleçao a été éliminée en quarts de finale contre la Croatie lors de la séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 2). Lors de ce Mondial, le numéro 10 du PSG est passé par toute les émotions. Blessé lors du premier match de la phase de poules contre la Serbie, il avait manqué les deux derniers matches de la phase de poules contre la Suisse et le Cameroun. De retour en huitième de finale, il avait participé au festival du Brésil contre la Corée du Sud (4-1), marquant sur penalty. En quarts, il avait ouvert le score mais n’avait pas pu participer à la séance de tirs au but, le Brésil étant éliminé avant le cinquième tir. Abattu, il avait communiqué plusieurs fois sur ses réseaux sociaux sur ce rêve brisé. Alors que des rumeurs faisait écho d’une possible retraite internationale, il n’en serait pas question.

Les jeunes joueurs brésiliens veulent convaincre Neymar de rester

Neymar n’a pas acté son souhait de ne plus se rendre avec la sélection brésilienne. L’attaquant du PSG voudrait participer à la Coupe du Monde 2026, lors de laquelle il aura 34 ans. Selon les informations de Goal, la jeune génération de la Seleçao, Vinicius Jr, Rodrygo, Raphinha, Lucas Paquetá, Antony et Richarlison « font corps pour que le maillot numéro 10 ne quitte pas l’équipe nationale. » Le média sportif explique aussi « qu’au départ, l’idée de Neymar était de faire une pause avec l’équipe nationale. » Son avenir en sélection et son planning avec cette dernière feront également l’objet d’une conversation avec son nouveau sélectionneur, qui devrait être connu en janvier. Outre ses coéquipiers, « d’autres athlètes de différents sports ont également parlé à Neymar et lui ont conseillé de chercher à revenir au sommet avec l’équipe brésilienne, comme la star de la NBA, Jimmy Butler.