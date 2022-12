Malheureux après l’élimination du Brésil en quarts de finale de Coupe du monde face à la Croatie (1-1, T.A.B 2-4), le capitaine du PSG, Marquinhos, va vite se remobiliser pour les prochaines échéances.

La Coupe du monde s’est clôturée ce dimanche soir au Qatar avec un match mythique entre l’Argentine et la France (3-3, T.A.B 2-4), remporté par l’Albiceleste. Une finale qui aura vu briller les deux stars du PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Concernant l’autre membre du trio offensif, Neymar Jr, il a été éliminé aux portes des demi-finales après une défaite cruelle aux tirs au but face aux Croates (1-1, T.A.B 2-4), suite à une tentative manquée de son coéquipier en club, Marquinhos. Devenu un titulaire indiscutable au fil des années avec la Seleção brasileira, le capitaine du PSG a profité de quelques jours au Qatar avec sa famille pour se remettre de cette douloureuse élimination. Et dix jours après ce quart de finale perdu, Marquinhos est sorti pour la première fois du silence. S’il ne cache pas sa peine et sa déception, le défenseur central de 28 ans veut vite rebondir pour les prochaines échéances, comme il l’a déclaré via son compte Instagram.

« Le temps de passer à autre chose est arrivé, la vie se poursuit avec de nouveaux buts et objectifs à chercher »

« La Coupe du monde 2022 touche à sa fin, quelques jours se sont écoulés après l’un des jours les plus tristes de ma vie, toujours sans compréhension et sans mots pour décrire le sentiment de tristesse, de honte et de doutes de ce moment… Après un temps à éviter les réseaux sociaux et tout ce que cela implique et me rappelle, aujourd’hui j’ai décidé de poster ces photos… La famille, les amis et le temps m’ont aidé à me remettre sur pied après ce moment difficile. Cette cicatrice restera à jamais gravée dans mon histoire et j’emporterai cette responsabilité avec moi », a déclaré le capitaine du PSG via son réseau social. « À partir de ce moment, je prends pour engagement et objectif de me relever le plus vite possible et de rendre fiers tous ceux qui m’ont soutenu et souffert avec moi, avec de nouvelles joies et émotions ! Au groupe et au comité de sélection, je voulais dire combien je suis fier d’avoir fait partie de tout ce que nous avons vécu, malheureusement le résultat n’était pas celui rêvé et souhaité pour couronner tout notre travail et notre dévouement ! À tous les amis réels et virtuels qui ont envoyé des messages, pensé à moi et envoyé des énergies positives ces jours-ci, je vous remercie du fond du cœur, il y a eu tellement de beaux messages que vous n’avez aucune idée de combien vous m’avez aidé ! Si le papa du ciel m’a donné ce fardeau, c’est parce que je suis capable de le supporter et d’aller de l’avant ! Et le temps de passer à autre chose est arrivé, la vie se poursuit avec de nouveaux buts et objectifs à chercher, allons-y et aujourd’hui je me sens renouvelé pour cela ! »

Pour rappel, Marquinhos devrait retrouver l’entraînement du PSG le 22 décembre prochain. Reste à savoir s’il sera prêt physiquement pour le match de reprise en Ligue 1 face au RC Strasbourg le 28 décembre.