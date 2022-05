C’est une bien triste nouvelle qui nous est parvenue le 30 avril dernier : Mino Raiola, l’un des agents les plus influents de la planète football, nous a quitté à l’âge de 54 ans. Celui-ci était bien connu du paysage footballistique du PSG puisque l’Italien possédait sous sa houlette plusieurs joueurs rouge et bleu et était un interlocuteur privilégié de Leonardo, le directeur sportif auriverde.

Parmi ceux-ci, on peut citer Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti ou bien Xavi Simons. D’autres joueurs, passés par la case PSG, étaient également représentés par Mino Raiola tels que Zlatan Ibrahimovic ou, plus récemment, Mitchel Bakker. D’ailleurs, Le Parisien nous informe que ces cinq joueurs-ci étaient tous présents aux obsèques du super agent ce jeudi du côté de Monaco où se situait son agence. L’occasion pour eux de lui faire un dernier adieu.