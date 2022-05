Remili : « Six ans au PSG, ce n’est pas rien »

La section handball du PSG est lancée dans une fin de saison extrêmement alléchante. Déjà, dès ce vendredi soir, les Parisiens ont l’occasion de valider leur huitième titre de champion de France consécutif, le neuvième de l’Histoire rouge et bleu, en l’emportant face à Montpellier. Une fois cela fait, il faudra se pencher sur la Ligue des Champions. Présent au PSG depuis 2016, Nedim Remili pliera bagages cet été direction Kielce. Dans le podcast LNH Story, l’arrière droit de 27 ans du PSG a évoqué ce départ et a affiché ses ambitions européennes lors des deux mois restants.

« Bien évidemment, je suis très fier et très content de partir à Kielce. Mais il me reste deux mois avec le PSG. Je viens d’y passer six ans, c’est quelque chose de très important pour moi de bien finir. Au-delà de remporter la première Ligue des Champions du club, ce qui serait phénoménal, être les premiers à la gagner ce serait fou, l’important est de gagner pour les gens qui nous entourent. Beaucoup de personnes travaillent dans l’ombre au PSG, ce sont des gens qui nous aident au quotidien pour que l’on puisse penser à une seule chose, le Handball. Ils nous poussent et j’ai une grande pensée pour eux. Je les ai connu quand j’avais 21 ans, c’est très fort pour moi. Six ans au PSG, ce n’est pas rien. »