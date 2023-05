Cet été, le PSG devrait perdre Lionel Messi. Pour le remplacer, les dirigeants auraient érigé comme priorité l’international portugais de Manchester City, Bernardo Silva.

Cet été, le PSG compte se renforcer afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Avec le départ acté de Lionel Messi et le possible de Neymar, les dirigeants parisiens voudront se renforcer en attaque. Et afin de remplacer l’international argentin, l’Equipe et le Parisien ont expliqué que la piste numéro 1 du PSG se nommait Bernardo Silva. Le Portugais (28 ans), encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Manchester City, aimerait changer d’air après six ans chez les Mancuniens. Déjà dans le viseur du PSG l’été dernier, l’ancien monégasque serait toujours intéressé par une venue à Paris selon les deux quotidiens. Des discussions entre les deux parties auraient même été entamées selon Le Parisien.

Bernardo Silva tout en haut de la liste

De son côté, RMC Sport confirme que Bernardo Silva est la piste numéro 1 du PSG pour renforcer le poste de joueur pouvant évoluer à droite. Ce dernier plaît particulièrement à Luis Campos, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, qui l’avait fait venir à Monaco en 2014. Le média sportif confirme aussi que le dirigeant parisien avait tenté de le recruter lors du mercato estival 2022. Dans la short-list, il y aurait aussi Michael Olise de Crystal Palace et Rayan Cherki, « qui a également des partisans en interne. » Tout proche de rejoindre le PSG lors du mercato hivernal, Hakim Ziyech ne fait plus partie des plans. « Luis Campos ne le voulait pas durant l’hiver, sa position n’a probablement pas changé pour l’été« , conclut RMC Sport.

❗️En plus de Bernardo Silva Michael Olise (21 ans) & Rayan Cherki (19 ans) sont aussi dans la short-list du PSG 🇫🇷 En revanche la piste Hakim Ziyech n’est PLUS d’actualité ❌🇲🇦 [@FabriceHawkins] pic.twitter.com/YjoUcbuMDc — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 15, 2023

Campos a déjà établi les postes auxquels il souhaite recruter

Goal fait aussi un point sur le futur mercato du PSG. « S’il ne connaît pas exactement la marge de manœuvre qui sera la sienne en vue de l’exercice estival et qu’elle sera rendue plus importante avec le départ de joueurs aux émoluments conséquents, Luis Campos a déjà établi les postes auxquels il souhaite recruter et cocher autant de noms. » Un défenseur central gaucher, un milieu de terrain avec de la densité physique, un attaquant de pointe et un ailier droit capable d’évoluer en faux pied au moins. Pour ce dernier poste, la cible numéro 1 est Bernardo Silva confirme également le média footbalistique. Le Portugais n’est pas insensible à l’intérêt du PSG et avait déjà un accord pour rejoindre le club de la capitale l’été dernier. « Mais les finances parisiennes et le non départ de Neymar avait mis fin à l’un des rêves estivaux de Campos, tout comme la position de City qui avait clairement fermé la porte. »

🚨 Les postes ciblés par Luis Campos pour cet été : ▫️ Un défenseur central gaucher

▫️Un milieu de terrain avec de la densité physique

▫️Un attaquant de pointe

▫️Un ailier droit capable d’évoluer en faux pied au moins [@LeMechenoua] pic.twitter.com/iZxnmEi3T8 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 15, 2023

Il connaît parfaitement Luis Campos

Son profil coche toutes les cases assure Goal. Il connaît la Ligue 1, il peut rentrer sur son pied gauche et ainsi ouvrir le couloir à Achraf Hakimi « mais aussi d’être un joueur dont le sens du collectif et des efforts défensifs n’est pas un problème. » Sans oublier son expérience européenne. Bernardo Silva connaît aussi parfaitement Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, qui l’avait repéré à Benfica avant de le faire signer à Monaco en 2014. Son agent, Jorge Mendes, a aussi une bonne relation avec le dirigeant parisien. « Il reste à savoir si Mendes, réputé pour débloquer des deals souvent complexes, réussira à se montrer assez influent pour ouvrir la porte d’un départ. Une victoire finale en Ligue des champions pourrait certainement l’y aider« , conclut Goal.

A voir aussi : Bernardo Silva ouvre la porte à un départ de Manchester City