Les relations entre le PSG et le Collectif Ultras Paris se sont tendues ces dernières semaines. Ces derniers décidant même la cessation de leur activité jusqu’à la fin de la saison.

Après la défaite du PSG contre Lorient (1-3) le 30 avril dernier, le Collectif Ultras Paris avait manifesté son ras-le-bol devant le Camp des Loges puis devant le siège du club, la Factory. Certains se dirigeant même jusqu’au domicile de Neymar pour lui demander de partir. Depuis plusieurs mois, les Ultras demandaient à rencontrer la direction du PSG et son président Nasser al-Khelaïfi. Il y a une semaine les deux parties se sont rencontrées, sans le président parisien. Une réunion durant laquelle le CUP a évoqué ses souhaits sur plusieurs sujets. Mais cette dernière n’a pas été du gout du groupe de supporters du PSG qui a décidé de suspendre toutes activées jusqu’à nouvel ordre.

A voir aussi : Le CUP annonce une cessation d’activité

Calmer les tensions entre les deux parties

Leurs places au Parc des Princes ont été et seront laissées vides pour les matches du PSG contre Ajaccio et Clermont, et ils n’ont pas été encouragé les Féminines lors de la finale de Coupe de France perdue contre Lyon, et ne seront pas au Parc lors du choc contre les Lyonnaises en D1 Arkema dimanche soir. Le CUP n’ira pas non plus soutenir le handball, qui se bat pour le titre de champion et pour une place au Final Four de l’EHF Champions League. Selon nos informations, certains leaders du Collectif Ultras Paris ont rencontré la direction du PSG hier soir. L’objectif de cette nouvelle réunion, dialoguer de nouveau mais cette fois-ci de manière plus apaisée que lors de la dernière réunion afin de calmer les tensions entre les deux parties.