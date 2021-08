Des contacts avec Leverkusen pour Kehrer (RMC & Le Parisien)

Thilo Kehrer disputera-t-il la saison 2021-2022 avec le maillot du PSG ? Sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2023, le défenseur central de 24 ans intéresserait le Bayer Leverkusen comme annoncé par Kicker et le journaliste, Saber Desfarges. Une information également confirmée par Loïc Tanzi. Le journaliste de RMC Sport précise même que le club allemand “a ouvert des négociations avec PSG pour essayer de recruter” le natif de Tübingen (Allemagne). “Conscient que son temps de jeu devrait se réduire sérieusement cette saison, l’Allemand n’est pas fermé à l’idée de quitter Paris.” Cependant, l’équipe de Bundesliga doit faire face à plusieurs obstacles. En effet, le Bayer Leverkusen devra se confronter aux exigences du PSG, qui a recruté le joueur pour 37M€ en 2018. De plus, les dirigeants ne pourront pas se permettre de faire de grosses dépenses malgré la prochaine belle vente de Leon Bailey à Aston Villa (environ 35M€ bonus compris). Enfin, le salaire du joueur est l’ultime obstacle du club allemand dans ce dossier.

Outre le Bayer Leverkusen, Thilo Kehrer garde une belle cote dans son pays natal. En effet, comme le rapporte le journaliste de RTL – Baptiste Durieux – “plusieurs directeur sportifs sont convaincus que ses prestations avec Paris sont liées au contexte et non à son talent.” De plus, ils sont certains que le numéro 24 du PSG “possède toujours un gros potentiel.” Selon Foot Mercato, le VfL Wolfsburg, l’Eintracht Francfort, le Borussia Mönchengladbach et les Bayern Munich seraient également venus aux renseignements pour l’international allemand.

Le quotidien Le Parisien explique que “des premiers contacts” ont été établis même si les échanges n’ont fait que commencer. De plus, la valeur marchande du joueur “est estimée autour des 20 à 25 millions d’euros” et celui-ci “reste apprécié pour sa polyvalence (central et latéral droit).” Le journal local conclut par le fait que l’avenir de Kehrer “semble limité” dans la capitale française.