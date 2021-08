Nagera rejoint Bastia ce mardi

Après avoir été très actif au niveau des arrivées, le PSG débute le grand dégraissage pour pouvoir accueillir de nouvelles recrues. Alors que Bakker et Areola ont d’ores et déjà fait leur valise et que Thilo Kehrer pourrait quitter la capitale française, un jeune joueur devrait aussi quitter prochainement le Paris Saint-Germain.

Annoncé par plusieurs médias depuis quelques heures, le “titi” parisien Kenny Nagera devrait prochainement partir du côté du SC Bastia en prêt sans option d’achat. Âgé de 19 ans, et sous contrat jusqu’en 2025 avec les Rouge & Bleu, le milieu de terrain offensif s’envolera demain du côté de Bastia pour débuter sa nouvelle aventure, selon les informations de RMC Sport.