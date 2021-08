Spiegler : “Le PSG est dans mon cœur”

Ce dimanche, le PSG s’est incliné face au LOSC (0-1) au Trophée des Champions et a mis fin à une série de huit victoires d’affilée dans cette compétition. Avec une équipe privée de nombreux cadres, le club de la capitale s’est montré trop peu dangereux pendant 90 minutes. Invité par le club pour assister à cette rencontre, l’ancien attaquant du PSG – Mordechai Spiegler – a été questionné par la PSG TV et a rappelé son attachement pour les Rouge & Bleu. L’ex-international israélien avait notamment joué quelques matches en fin de saison 1973-1974 (10 buts en 13 matches) et avait participé à la montée du club en première division.

“Accueillir le Paris Saint-Germain ici est un vrai plaisir. J’en rêve depuis toujours ! C’est un privilège pour le football israélien d’accueillir ce match entre Paris et Lille”, a déclaré Mordechai Spiegler au site officiel du club. “Le Paris Saint-Germain est mon club, il est dans mon cœur. Je n’y ai pas joué longtemps, mais à un moment important. J’aime le club, je le suis, j’ai notamment assisté la finale de Coupe des Vainqueurs de Coupe à Bruxelles en 1996. J’espère donc le voir prochainement soulever la Champions League !“