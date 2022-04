Plusieurs retours importants à l’entraînement du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG reçoit le RC Lens dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Alors que les Rouge & Bleu comptaient neuf absences lors du match à Angers, Mauricio Pochettino a pu retrouver plusieurs joueurs ce vendredi matin à l’entraînement et pas des moindres.

Absent du dernier match du PSG en raison d’une inflammation au tendon d’Achille gauche, Lionel Messi était bien présent à la séance du jour. Tout comme Presnel Kimpembe (douleur au genou droit) et Marco Verratti (contusion et un épanchement du genou gauche). Absents de longue date, Layvin Kurzawa (lésion au mollet) et Ander Herrera (ischios jambiers) étaient aussi présents avec leurs coéquipiers. Abdou Diallo, Julian Draxler et Leandro Paredes poursuivent leurs rééducations et s’entraînent en individuel.