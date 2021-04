Racing Strasbourg / PSG : les notes des Parisiens

Gagner sereinement, sans trop piocher, sans ramener à Paris de blessé, le PSG a coché toutes les cases à Strasbourg avec un 4-1 net et sans bavure. Le match piège est devenu une rencontre maitrisée. Assez pour permettre à Simons et Nagera de découvrir la Ligue 1 en fin de match. Bref, un beau samedi en Alsace, trois jours avant la réception du FC Bayern. Collectivement, le PSG a montré son meilleur visage, avec un entrejeu habile. Paredes en sentinelle, Herrera et Rafinha disponibles et justes techniquement. Devant, Mbappé était encore une fois très en jambes. Il a été buteur et passeur. Sarabia et Kean ont été très intéressants. Bref, du bon Paris ce samedi ! Aussi parfait que le coup franc de Leo Paredes !

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : [Navas : ] [Rico : 5] [Kehrer : 5,5] [Danilo : 6] [Kimpembe : 6] [Bakker : 5,5] [Herrera : 6] [Paredes : 7] [Rafinha : 6,5] [Sarabia : 6,5] [Mbappé : 8] [Kean : 7]