Bitton veut que le PSG termine l’année « en beauté »

Le PSG termine son année 2021 avec un match de Ligue 1 – la 19e journée – contre Lorient au Stade du Moustoir demain soir (21h, Canal Plus Décalé). Une rencontre pour laquelle Mauricio Pochettino pourra compter sur les retours de Marquinhos et Lionel Messi, ménagés contre Feignies-Aulnoye. Mais il devra faire sans Kylian Mbappé et Marco Verratti, suspendus. Stéphane Bitton espère que les Rouge & Bleu termineront de belle manière cette année 2021.

« Toujours la même question, est-ce que Sergio Ramos est capable d’enchaîner un deuxième match consécutif ? […]Face au 19e de Ligue 1, qu’est-ce que l’on peut attendre du PSG à part une victoire, une belle victoire ? Finir cette année en beauté et se projeter vers 2022 avec de nouvelles conquêtes, demande le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Et cette fameuse Ligue des Champions que tout le monde attend depuis tellement longtemps. […]On ne comprendrait pas que le Paris Saint-Germain ne s’impose pas contre le 19e de Ligue 1 quand même. Une équipe B du PSG ? Pas tout à fait une équipe B. Le Paris Saint-Germain récupère Marquinhos, Lionel Messi. Di Maria sera là aussi, Icardi. Il y a du beau monde. En fait, il manquera surtout Verratti, Neymar et Kylian Mbappé.«