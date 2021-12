Le point médical du PSG avant le match à Lorient

Le PSG va jouer une dernière fois en 2021 demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé) dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Les Parisiens vont se déplacer sur la pelouse de Lorient (19e). Comme avant chaque match des Rouge & Bleu, un point médical est dévoilé. Celui d’aujourd’hui concerne Neymar, Julian Draxler, Colin Dagba, Layvin Kurzawa et Juan Bernat. Pour rappel, Marco Verratti et Kylian Mbappé sont suspendus pour ce match.

Le point médical du PSG