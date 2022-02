Le PSG se déplace demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé) au stade de la Beaujoire pour y défier Nantes dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Neymar, Mbappé, Messi, le match contre le Real…l’entraîneur argentin a balayé l’actualité des Rouge & Bleu. Extraits choisis.

Les Argentins en colère contre les journalistes français pour Messi

« Je n’ai rien vu par rapport à ça. Je ne lis pas ces infos et je ne connais pas ces différences.«

Neymar titulaire demain ?

« Oui, Neymar peut débuter, c’est une possibilité. Il s’est bien entraîné. Et maintenant le staff a beaucoup de choix en attaque. Mbappé à droite avec le retour de Neymar ? On aime avoir la flexibilité dans les positions. Les trois de devant peuvent beaucoup combiner et glisser. On aime donner cette liberté et ils savent l’utiliser.«

Comment avoir le même état d’esprit en Ligue 1 et en C1 ?

« Chaque compétition, on doit l’analyser de façon différente. Mêmes vous ou les supporters vous demandez des choses différentes. On a un regard professionnel sur les joueurs, le staff. On sait que demain on aura un match difficile, contre Nantes, qui va nous demander beaucoup d’effort pour décrocher la victoire. Ça fait depuis un certain temps que je parlais d’évolution, on a travaillé certaines bases de jeu. On a pu voir cette évolution face au Real Madrid et on espère la garder le reste de la saison. »

Neymar

« Ney, on voit qu’il a une très bonne énergie, une très bonne motivation. Il a été très consciencieux dans sa rééducation, ce qui lui a permis d’être de retour. Maintenant il va pouvoir venir aider l’équipe. »

La gestion Navas / Donnarumma

« On a déjà joué 34 matches et on a déjà dû prendre beaucoup de décisions. On doit rentrer dans le mois de mars avec une solution satisfaisante pour les deux gardiens. On doit prendre des décisions match par match, avec deux gardiens de très haut niveau, c’est la meilleure solution. On n’a pas encore décidé pour demain.«

Le même onze que contre le Real ?

« Pas possible car Leandro Paredes sera absent demain. Le fait de gagner contre Lille ou le Real Madrid a plus de répercussion mais on peut gagner avec un autre 11.«

Quelles répercussions a eu la victoire contre le Real ?

« Personnellement, cette victoire n’a pas altéré nos plans. On se focalise sur nous-mêmes pour être prêt sur le match de demain.«

Lionel Messi

« Non, c’est le meilleur joueur du monde. Messi c’est le football. Si vous voulez expliquer le football à quelqu’un c’est Leo Messi. Je ne pense pas qu’un penalty raté affecte sa confiance. Si quelqu’un dit ça, il ne connaît pas ce sport. L’équipe a bien joué et c’est grâce à la façon dont il a interprété le jeu. Il a fait un très bon match. Il a permis à l’équipe de jouer ensemble.«