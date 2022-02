Lionel Messi n’a pas réalisé le meilleur match de sa carrière contre le Real Madrid mardi soir. Mais la Pulga n’a pas été si mauvais que ça, malgré son penalty raté. Il a obtenu un trois dans l’Equipe. En Argentine, on ne comprend pas les critiques envers Messi. Pour Hervé Penot, même si c’est Messi, on a droit de le noter à sa juste valeur.

« On parle quand même de Lionel Messi. On attend beaucoup plus de lui, lance le journaliste dans l’Equipe du Soir. Si au départ, on nous dit que Lionel Messi n’a pas le droit d’avoir moins de cinq puisque comme c’est le plus grand joueur de l’histoire et qu’il y a un plancher minimum. Là il faut le dire et on lui mettra au-dessus de cinq, six, sept. Mais le respect pour Lionel Messi et la condescendance que l’on ne doit pas avoir envers Messi c’est justement de lui mettre la note qui mérite d’avoir. Si on dit à Messi, finalement tu mérites cinq parce que tu es Messi. C’est un manque de respect incroyable à Lionel Messi.«