Kehrer : “On veut se donner à fond et y croire jusqu’à la fin”

À l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé face au Stade de Reims (4-0) pour son dernier match de la saison au Parc des Princes. Les Parisiens profitent par la même occasion du match nul du LOSC (0-0 face à l’ASSE) afin de revenir à un point du fauteuil de leader (80 pts), à une semaine de la dernière journée du championnat. Titulaire en défense centrale, Thilo Kehrer (noté 6/10 par la rédaction CS) a évoqué les deux prochaines échéances importantes des Rouge et Bleu.

“Mercredi, on a la finale de Coupe de France contre Monaco, et on sait qu’il reste deux matches à jouer, avec le dernier match en Ligue 1 (face au Stade Brestois, ndlr). Et on veut gagner les deux, on veut se donner à fond et y croire jusqu’à la fin. Il ne faut plus laisser de points, il faut dominer les matches, se donner à fond et c’est tout”, a commenté Thilo Kehrer au site officiel du PSG, avant de revenir sur le début de match réussi du PSG face au Stade de Reims “On voulait rentrer fort, dominer dès le début, et marquer le plus tôt possible et fermer le match ensuite le plus rapidement possible avec des buts.”