Garétier : « L’ensemble des joueurs du PSG est dans le déni »

Double tenant du titre, le PSG s’est fait éliminer – au Parc des Princes – face à l’OGC Nice en huitièmes de finale de Coupe de France après une séance de tirs au but (0-0, 5 t.a.b à 6). Un nouveau trophée perdu après celui du Trophée des Champions en août dernier. Les Parisiens devront désormais se concentrer sur la Ligue 1 et la Ligue des champions, mais doivent surtout faire face à de nombreuses critiques, notamment sur le jeu déployé par Mauricio Pochettino. Sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier a notamment pointé du doigt les discours tenus par le coach argentin et les joueurs parisiens après cette élimination face aux Niçois.

« Pochettino est complètement dans le déni ou dans la com’. Mais Kimpembe et Herrera c’est pareil, tout l’ensemble des joueurs parisiens est entre guillemets dans le déni ou alors ils ont raison. Ou alors, ils sont hyper motivés par la Ligue des champions et dans 15 jours ils vont tout casser contre le Real Madrid et on sera comme des idiots à les féliciter, mais ça peut nous arriver et ce n’est pas la première fois. Mais c’est quand même très inquiétant. Depuis un an que Pochettino est là, le jeu parisien non seulement n’a pas avancé, mais il a régressé. Il a régressé depuis un facteur précis : l’arrivée de Leo Messi« , a déclaré Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club, avant de revenir plus en détails sur les mauvaises performances du numéro 30 des Rouge & Bleu. « Il a 34 ans, il ne va pas s’améliorer sur le plan de la vitesse et de l’explosivité. Face à Nice, il touche 97 ballons, c’est beaucoup et c’est l’un de ses plus haut totaux depuis qu’il est au PSG. Mais quand je le vois jouer, j’ai le sentiment qu’il croit encore qu’il a 23 ans et qu’il va faire la différence sur une accélération. Sauf qu’il découvre la Ligue 1 et il s’en étonne… il n’y a pas d’espace et les joueurs et défenseurs notamment sont extrêmement physiques, rugueux et rapides et il n’a jamais d’espaces (…) Jamais il n’a réussi à se mettre en position de frappe correctement parce qu’il n’a pas d’espace. »