Dans un match soporifique, le PSG a réussi à s’imposer contre Marseille dans ce match de la 32e journée de Ligue 1. Une victoire (2-1) qui permet aux Parisiens de prendre le large en tête de la Ligue 1. Comme son capitaine, Mauricio Pochettino a expliqué que l’important était de gagner ce soir.

« Je pense que le plus important était la victoire. Je pense que l’on peut encore progresser, jouer mieux. En première période, on a bien joué, on a eu pas mal d’occasions. Après, on leur a offert la possibilité de revenir dans le match. Je pense que l’on a contrôlé le match et on mérite la victoire, explique l’entraîneur du PSG pour Prime Video. Comment gérer les joueurs alors que l’on est déjà presque champion ? Pour le moment, ce n’est pas fait. 15 points c’est bien mais nous devons encore gagner des matches. Je pense que cela va être difficile mais cela va être l’opportunité de ménager des joueurs et de lancer de jeunes joueurs pour le futur du club. C’est important. C’est ça qui sera important, garder la motivation. Je pense que l’on va trouver la manière de les motiver pour être compétitif jusqu’à la fin de la saison. Les équipes que l’on va jouer vont avoir des choses à jouer. »

L’entraîneur du PSG qui a aussi évoqué la rotation des gardiens, après une nouvelle performance décevante de Gianluigi Donnarumma.

« Je pense que c’est une situation qui n’est pas facile, premièrement, pour les joueurs. Je pense que l’on a les meilleurs gardiens du monde. On l’avait avec Keylor Navas, maintenant avec Donnarumma. C’est bien pour le club et pour le futur. Mais la difficulté c’est pour nous, pour manager tout ça. Quel que soit le choix, il y aura toujours des débats et des gens qui seront opposés à ce que vous faites. C’est difficile de trouver la bonne réponse. Je pense que la façon que l’on a eue de gérer cette situation était bonne.«

Mauricio Pochettino a aussi évoqué son choix de faire sortir Kylian Mbappé en fin de match. « J’avais envie de faire ce changement. Pour la standing ovation ? Peut-être (rire). Non, non. C’était le moment de changer avec Mauro. J’avais besoin d’avoir Mauro qui défend bien sur les corners lors des 6, 7 dernières minutes. C’était important pour moi, pour que l’équipe conserve son avantage.«

Le coach argentin a enfin conclu sur la performance de Neymar (noté 7 par la rédaction de CS) dans ce PSG / OM.

« Depuis quelques matches, je pense qu’il a beaucoup progressé, qu’il est de mieux en mieux. On est très heureux de son travail, il travaille beaucoup. Il a un talent incroyable. Il a fait un très bon travail. C’était une saison compliquée pour lui avec la blessure, la Copa America, pas de pré-saison ni de préparation. Je pense que sur la fin de la saison, il essaye de donner le meilleur de lui-même et il l’a montré avec ses grandes performances.«

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a évoqué les supporters du PSG, qui ne se sont pas manifestés lors de ce classico.

« On espère toujours, on attend toujours que le public puisse transmettre son énergie. Les derniers matches, les supporters ont montré leur déception. Ils ont leur liberté d’expression, c’est leur façon de s’exprimer, il faut le respecter. On aimerait toujours avoir nos supporters mais… Ce n’est pas quelque chose d’anodin de gagner un 10e titre, ce serait bien de vivre ça tous ensemble.«