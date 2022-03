Ce dimanche en début d’après-midi (Prime Video), le PSG affronte l’AS Monaco au Stade Louis II à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de sept joueurs : Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Sergio Ramos, Ander Herrera, Angel Di Maria, Leo Messi. Ainsi, Mauricio Pochettino a décidé de réserver une surprise dans le onze de départ la présence de quatre milieux de terrain dans son XI de départ : Marco Verratti, Leandro Paredes, Danilo Pereira et Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais pourrait évoluer dans une position plus haute. En défense, pas de surprise, avec les présences de Gigio Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. De leur côté, Neymar Jr et Kylian Mbappé sont associés en attaque.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par l’ASM. Bon match à tous !

1′ Les Monégasques placent leur bloc très haut en ce début de rencontre. Aguilar obtient un coup franc intéressant aux abords de la surface. Un coup de pied arrêté bien dégagé de la tête par Kimpembe

4′ Marquinhos défend bien devant Ben Yedder mais concède le corner. Un corner sans danger et dégagé de la tête par le capitaine

5′ Double grosse situation pour l’ASM. Sur un centre de Golovin, Mendes devance un Ben Yedder bien placé devant le but de Donnarumma. Dans la continuité de l’action, Fofana tente sa chance à l’entrée de la surface, mais Gigio se détend bien pour capter le ballon

7′ Les Monégasques continuent de presser des Parisiens débordés et incapables de sortir le ballon

8′ Les situations s’enchaînent pour l’ASM, les Rouge & Bleu n’arrivent pas à sortir de leur camp.

10′ Enorme occasion pour Monaco !!! Sous pression, Paredes perd le ballon devant la surface mais l’ASM n’en profite pas. Seul devant le but, Jean Lucas rate une belle occasion après un bon retour défensif de Paredes.

15′ Que de pertes de balle de la part des joueurs de Mauricio Pochettino

16′ Les Parisiens n’arrivent pas à tenir le ballon plus de deux secondes. Début de match très inquiétant

17′ Marquinhos rate un nombre incalculable de relances

18′ Mbappé part sur son côté gauche mais manque sa passe vers Neymar

20′ Nouvelle occasion pour l’AS Monaco. Dans une défense complètement dépassée, Martins est lancé dans la profondeur et sert Jean-Lucas à l’entrée de la surface, mais la frappe du Brésilien est repoussée par Donnarumma

23′ Sur une belle ouverture de Marquinhos, Mbappé est à la lutte avec Badiashile et obtient le corner. Après un coup de pied arrêté tiré à deux, Neymar se retrouve en position de frappe mais n’inquiète pas Nübel

24′ Ouverture du score logique de l’AS Monaco (1-0) par Ben Yedder. Sur un excellent centre de Fofana, le Français reprend le ballon d’une magnifique déviation du pied gauche pour tromper Donnarumma et ouvrir le score

29′ Le PSG ne montre aucune révolte et envie en ce début d’après-midi à l’image d’une simple passe manquée de Wijnaldum

31 ‘ Neymar tire un coup franc détourné sans problème en corner par Nübel

33′ Aguilar obtient un corner pour l’ASM. Donnarumma prend le dessus dans les airs.

35′ Contre-attaque express menée par Neymar qui sert rapidement Hakimi sur le côté droit, le Marocain tente de reservir le Brésilien dans l’axe mais la défense monégasque intervient.

37′ Frayeur pour Nübel qui manque son contrôle devant son but, mais le ballon frôle le poteau et file en corner, qui ne donne rien.

39′ Nouvelle perte de balle du PSG au milieu de terrain et l’ASM part en contre, mais la frappe de Caio Henrique es trop croisée

40′ Frappe lointaine de Fofana captée en deux temps par Donnarumma

43′ À l’entrée de la surface, Marco Verratti tente une frappe enroulée, mais cela manque de précision

44′ Belle action construite entre Paredes, Mbappé et Hakimi. Lancé dans son couloir droit, le Marocain tente une frappe mais Nübel se détend bien au sol pour détourner le ballon

45′ En grosse difficulté en cette première période, le PSG rentre logiquement aux vestiaires en étant mené au score face à l’AS Monaco

Feuille de match Monaco / PSG

29e journée de Ligue 1 – Dimanche 20 mars 2022 à 13 heures au Stade Louis II – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Benoît Bastien – VAR : Clément Turpin et Yohann Rouinsard – But : Ben Yedder (25′)