Kean : “Faire un bon résultat pour espérer terminer premier”

Après avoir remporté la Coupe de France – la quatorzième fois de son histoire – le PSG a encore un titre de champion de France à aller chercher. Pour cela, les Rouge & Bleu doivent réaliser un meilleur résultat que Lille. Moise Kean, qui réalise une très bonne saison (41 matches, 17 buts, 1 passe décisive toutes compétitions confondues), a évoqué cette course au titre en expliquant que ses coéquipiers et lui feront tout pour remporter le 10e titre de champion de France de l’histoire du PSG. “On se prépare bien surtout que c’est le dernier match de la saison. Nous voulons faire un bon résultat pour espérer terminer premier au classement, lance l’Italien (21 ans) dans un extrait d’une interview à paraître dans le week-end sur PSG.fr. On va sans doute se renseigner sur ce que fait Lille dans le même temps mais nous devons surtout jouer pour gagner ce match et faire le résultat qu’il faut.“