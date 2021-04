Fabregas : “Mbappé fait toujours la différence”

Kylian Mbappé n’a que 22 ans mais il réalise déjà des performances XXL sur le terrain que ce soit avec le PSG ou bien l’Equipe de France. Le Bondynois a des admirateurs partout dans le monde, et même au sein de ses adversaires. Cesc Fabregas, milieu de terrain de Monaco, a avoué être époustouflé par le numéro 7 parisien. “C’est un joueur fantastique. Si j’étais le président ou le propriétaire d’un grand, grand club, il serait en haut de la liste. Il fait toujours la différence, s’enflamme Fabregas dans un entretien accordé à BT Sport. Quand il joue pour Paris ou avec l’équipe de France, nous l’avons fait également (avec Monaco, ndlr), il a toujours trois joueurs sur le dos. Si vous avez d’autres joueurs fantastiques sur le terrain comme Neymar ou Di Maria, c’est pour lui deux ou trois joueurs en permanence sur lui, c’est difficile. Et il a besoin d’espaces parce qu’il est probablement le joueur le plus rapide au monde.“