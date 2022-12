PSG : Les écologistes et communistes s’opposent à la vente du Parc des Princes

En pleine Coupe du Monde 2022, le dossier du Parc des Princes continue de faire parler de lui jusqu’à la sphère politique. En effet, deux camps d’élus à la Mairie de Paris ont aujourd’hui fait part de leur opposition à une vente du stade au Paris Saint-Germain.

Ces dernières semaines, c’est Nasser Al-Khelaïfi lui-même qui a rendu le dossier publique en exprimant sa volonté de voir évoluer le PSG dans une plus grande enceinte. En ce sens, le président du Paris Saint-Germain espère racheter le Parc des Princes à la Mairie de Paris afin d’y effectuer des travaux et atteindre la barre des 60 000 places dans le stade des Rouge & Bleu. Cependant, le club de la capitale se heurte aux exigences de la Ville, qui ne souhaite pas se séparer de l’enceinte, ou alors à ses conditions financières. C’est en tous cas ce qu’a fait savoir Emmanuel Grégoire, Premier Adjoint à la Mairie de Paris en charge de l’urbanisme qui a déclaré sur l’antenne de BFM Paris : « Le prix du Parc des Princes est inestimable. À aucune condition on ne le vendra. C’est un patrimoine historique« . Aujourd’hui encore, le groupe écologiste au Conseil de Paris, membre de la majorité autour d’Anne Hidalgo, a formulé un vœu afin d’exprimer son opposition à une éventuelle vente du Parc des Princes.

Un vœu qui sera présenté au dernier Conseil de Paris de l’année, et auquel le groupe communiste se joint. Les écologistes ajoutent que le Parc des Princes « fait partie du patrimoine de la ville« . Selon les informations de BFM TV, les négociations sont actuellement au point mort. Une situation qui pourrait pousser le PSG à se pencher sur d’autres alternatives, comme la constructions d’un nouveau stade. Une éventualité qui agace du côté du groupe écologiste de la Marie de Paris, qui dénonce un « chantage insupportable exercé par le PSG pour racheter le stade« . Nicolas Bonnet-Ouladj, conseiller délégué auprès de la maire du 12e arrondissement en charge des sports et à la tête du groupe communiste à la Mairie de Paris déclare lui que « le PSG doit rester là. On ne s’oppose pas à faire des travaux. C’est selon ce que veulent les architectes« .