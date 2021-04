Pochettino : “On aspire à gagner ce match”

Ce mercredi soir (21h sur RMC Sport 1), le FC Bayern et le PSG s’affronteront – à l’Allianz Arena – dans le cadre du quart de finale aller de Ligue des champions. Présent en conférence de presse d’avant-match aux côtés de Marquinhos, l’entraîneur du PSG – Mauricio Pochettino – a évoqué ce duel entre les deux derniers finalistes de l’UEFA Champions League. Extraits choisis.

Un match à 50-50 ?

Pochettino : “Dans tous les matches éliminatoires, il y des possibilités pour les deux équipes. On jouera face au champion d’Europe en titre. On sait que c’est une grande équipe, on a confiance dans nos qualités. On aspire à gagner ce match.”

Comment attaquer face au Bayern sans se mettre en danger ?

Pochettino : “Chaque équipe a ses propres caractéristiques. C’est une équipe bien organisée avec une ligne défensive haute et des joueurs offensifs qui sont capables de faire la différence. À nous de trouver une animation et un équilibre pour ne pas nous mettre en danger.”

Un Thilo Kehrer en manque de confiance ?

Pochettino : “Je pense que toute l’équipe se base sur la force collective. Je n’aime pas parler des individualités surtout à l’approche de ce genre de matches. On verra demain pour faire le meilleur choix pour l’équipe afin d’être le plus proche possible de la victoire.”

Quel rôle pour Mbappé et Neymar demain ?

Pochettino : “On se focalise beaucoup sur eux, mais tous les joueurs sur le terrain auront la responsabilité pour nous rapprocher de la victoire.”

Les absences du Bayern, un handicap pour eux ?

Pochettino : “Il y a quelques absences des deux côtés. Je pense que toutes les équipes ont des absences et on doit s’adapter. Les staffs techniques de toutes les équipes doivent s’adapter pour gérer ce type de situations. Il faut trouver une solution à tous ces types de problèmes.”

Un milieu à trois face au Bayern ?

Pochettino : “(Rires) Les joueurs ne le savent pas. On a un entraînement aujourd’hui et on verra demain. C’est une possibilité de jouer à trois ou aussi avec un milieu à deux comme lors des derniers matches.”

La finale de la saison passée en C1 face au Bayern

Pochettino : “Sincèrement, ce n’est pas un match de référence car nous n’étions pas là. Le contexte est différent, à l’époque c’était une finale et là c’est une double confrontation. La revanche sportive existe toujours, mais pour nous c’est plus un défi de battre une équipe comme le Bayern, l’une des meilleures au monde. Notre défi est là demain.”

Des incertitudes dans le groupe ?

Pochettino : “Tous les joueurs qui sont ici peuvent être dans le onze. Par rapport à Danilo et d’autres joueurs, nous sommes confiants car ils ont fait un travail intéressant pendant la trêve.”

Un Bayern affaibli ?

Pochettino : “La force du Bayern, c’est son collectif, son effectif. Quand vous gagnez la C1 et le Mondial des clubs, c’est que vous avez un groupe très bon, pas seulement onze joueurs performants. On parle de Lewandowski et Gnabry qui sont de très bons joueurs, mais nous aussi nous avons des absents comme Icardi et Verratti. (…) Après, c’est sûr que pour eux, ce sont des absences qui pèsent.”

Au sujet de Neymar

Pochettino : “Après six semaines, il était très excité de débuter un match. C’est un joueur émotif, il aime jouer, il aime se battre, c’est un compétitieur. Il ne méritait pas ce rouge, il a été exclu pour diverses raisons, mais il sait qu’il doit se canaliser. (…) J’espère que demain tout ira bien, que nous pourrons faire un très bon match, et que toute l’équipe sortira la performance que nous espérons.”