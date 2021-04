Pavard : “Pour le PSG cela va être une revanche”

Demain soir (21 heures, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Munich pour y affronter le Bayern dans le cadre du quart de finale de la Ligue des Champions. Comme son entraîneur, Hansi Flick, Benjamin Pavard s’est présenté devant la presse. Le défenseur français a balayé l’actualité autour de cette rencontre. Extraits choisis.

Le match

Pavard : “On n’a pas forcément parlé de ce match avec mes partenaires en sélection car nous avions des matches importants. Pour le PSG cela va être une revanche car nous avons gagné la finale. Mais nous sommes plutôt sereins. On a deux matches à jouer et deux victoires à faire.“

Mbappé

Pavard : “C’est un joueur de classe mondiale et le prouve en équipe de France et à Paris. C’est mon ami dans la vie de tous les jours mais ce sera un adversaire ce mercredi. C’est un joueur important pour Paris mais d’autres peuvent faire la différence. Il ne faut pas se concentrer que sur un seul joueur.“

Un favori ?

Pavard : “C’est du 50-50. On s’attend à deux grands matches face à une grosse équipe. Pour moi c’est du 50-50. La seule réponse cela sera sur le terrain et il faudra être présent pendant deux matches.“

L’absence de Lewandowski

Pavard : “Cela ne change pas grand-chose à part qu’il n’est pas là et que c’est le meilleur numéro 9 du monde. C’est sûr qu’il nous manque mais on a aussi un gros réservoir et un gros effectif avec Choupo ou avec d’autres joueurs qui peuvent aussi jouer à ce poste. Choupo a fait un très bon match contre Leipzig. On a une grosse équipe, un gros effectif. C’est sûr qu’il nous manque mais on s’adapte et on reste sur la même façon de jouer et on ne se pose pas de question.“