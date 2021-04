Pochettino : “On a aussi des qualités mentales”

Le PSG s’est fait très peur ce dimanche après-midi en s’imposant dans les dernières secondes face à Saint-Etienne ( 3-2). Une victoire précieuse dans la course au titre. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a tenu à saluer la mentalité de son équipe qui a tenu à aller chercher la victoire dans une fin de match complètement folle.

Une victoire de champion ?

Pochettino : “Je ne sais pas s’il faut l’appeler comme ça mais c’est une victoire lors de la dernière action. Elle vient de la volonté de chercher le succès jusqu’à la fin et elle donne trois points importants, assure le coach parisien dans des propos relayés par Le Parisien. Je suis toujours optimiste, au-delà des connaissances liées au football. On essaie d’avoir toujours une attitude positive, dans le groupe et dans l’équipe.“

Les qualités mentales de son équipe

Pochettino : “L’équipe a de la qualité et pas seulement athlétique, physique, ou technique. On a aussi des qualités mentales. C’est aujourd’hui la preuve de cela, lors de ce match.“

Sa vision sur la fin de saison

Pochettino : “Tous les matches seront très serrés et difficiles jusqu’à la fin. Cela prouve la compétitivité de la Ligue 1. Le niveau est très élevé avec quatre équipes engagées pour le titre. C’est très bon pour le championnat. La France, ce n’est pas seulement le titre de champion du monde. La Ligue 1 est très forte avec de grands entraîneurs.“

Pour Puel, l’ASSE méritait le nul

Pochettino : “Au deuxième but, on pensait le match terminé. Je comprends le sentiment de Claude. Cela m’est arrivé ce type de situations dans le passé.“