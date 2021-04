L’AS Saint-Etienne a cru réaliser un coup parfait au Parc des Princes en ouvrant le score à la 77e minute et en égalisant à la 92e mais le PSG a réussi à s’imposer dans les dernières secondes grâce à un but du revenant Mauro Icardi (3-2, 95e). En conférence de presse, Claude Puel a admis que ce but de l’Argentin avait fait très mal aux Verts.

“On leur a mené la vie dure, avec un peu plus de métier on pouvait ramener au moins un point. On marque un super premier but, on le fête beaucoup trop, et on encaisse très vite l’égalisation derrière, regrette Puel, dans des propos relayés par l’Equipe. Menés à la marque, on a le caractère de jouer encore plus haut, de revenir au score. Ça fait très mal à 15, 20 secondes de la fin, de concéder ce but. Je pense qu’on aurait mérité un point, on fait un gros match, qui n’est pas récompensé, à cause de quelque manque d’expérience. Il fallait avoir moins d’effusions, avoir l’expérience de rameuter tout le monde tout de suite… On l’a payé cash, il y a beaucoup de regrets, mais il faut en tirer les bonnes choses et avancer. Je suis très fier du match de mes joueurs dans l’animation, la solidarité, la cohésion. Avec le recul, ils s’apercevront que c’est formateur. J’espère les revoir avec le même enthousiasme et la même concentration la semaine prochaine pour bien préparer le match contre Brest.“