Icardi : “J’ai pu jouer 25 minutes, créer une occasion et mettre un but”

Dans un scénario fou, le PSG a arraché la victoire en fin de match face à l’AS Saint-Etienne (3-2). Les Parisiens ont pu notamment compter sur un Kylian Mbappé des grands soirs. De son côté, Mauro Icardi a offert le but libérateur, 25 minutes après son entrée en jeu. Pour le site officiel du PSG, l’international argentin est revenu sur la prestation parisienne face à l’ASSE.

“J’ai mis du temps à revenir, j’ai eu pas mal de problèmes de blessures. J’avais envie de jouer, j’ai pu jouer 25 minutes, créer une occasion et mettre un but. Difficile d’espérer mieux. Nous avons largement dominé en première période, il ne nous a manqué qu’un but, mais nous avons crée beaucoup d’occasions”, a déclaré Mauro Icardi via le site officiel du PSG. “Ils sont un peu sortis en deuxième période de leur zone de défense, au final c’était un match un peu fou. Il y a eu des buts, des occasions, je crois que cette année nous n’avions pas encore connu cela. Le plus important est que nous ayons gagné.”