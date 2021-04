Pochettino : “On doit remplir les objectifs du club”

Après son beau succès face au FC Bayern (3-2) en Ligue des champions, le PSG aborde désormais un nouveau match important face au RC Strasbourg (samedi à 17h sur Canal Plus) à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre en Alsace, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

Les têtes déjà tournées au match retour face au Bayern Munich ?

Pochettino : “C’est sûr qu’après une victoire à Munich, l’équipe se sent bien. On a peu de temps pour penser à la victoire. On doit préparer le prochain match demain dans une situation difficile avec des absences. On se projette sur le match de demain.”

L’évolution de Gueye depuis son arrivée à Paris

Pochettino : “Je suis content de ce qu’il fait. C’est un joueur que nous connaissons déjà depuis l’Angleterre avec Everton. Je suis content de lui et de son engagement avec l’équipe et le club. C’est un joueur professionnel et nous sommes contents de ce qu’il apporte à l’équipe.”

Son bilan après 100 jours sur le banc du PSG

Pochettino : “C’est normal qu’après trois mois, l’équipe montre cette irrégularité. C’est une irrégularité sur toute la saison. L’objectif était d’optimiser les différents secteurs de l’équipe pour obtenir les résultats demandés par un club comme le PSG. Tout le staff technique a besoin de temps pour travailler sur le terrain et mettre en place différentes choses. Jusqu’à présent, on n’a pas eu beaucoup l’opportunité de le faire mais on continue à optimiser les différents secteurs pour avoir des résultats. Je suis content de ces premiers mois. En étant cette fois-ci à l’intérieur du club, je suis content de la structure. On doit remplir les objectifs du club.”

Le match de Kimpembe face au FC Bayern. Au repos face à Strasbourg ?

Pochettino : “Je pense que l’équipe a montré de la solidarité et une bonne attitude. Kim et les autres joueurs ont réalisé une bonne performance. On verra demain s’il débutera. On doit faire des choix et prendre les joueurs qui seront en condition, on n’a pas encore décidé du onze de départ. L’état physique est important car c’est un match difficile qui nous attend à Strasbourg.”

Les similitudes dans le management entre Tottenham et le PSG

Pochettino : “Si on doit voir une similitude entre les deux périodes, c’est le nombre de matches joués en une période limitée. C’est quelque chose de difficile. C’est difficile de trouver des parallèles entre les deux car aujourd’hui il y a une pandémie. L’influence qu’elle peut avoir dans les équipes est différente. On sait que cela affecte l’état physique des joueurs mais on ne connaît pas encore les conséquences physique sur eux.”

Comment expliquer que les grosses performances du PSG ont eu lieu l’extérieur ?

Pochettino : “Je ne sais pas, c’est difficile à comprendre. C’est l’une des questions qu’on doit se poser à la fin de saison pour savoir si c’est ponctuel ou quelque chose sur lequel il faudra trouver des solutions si on continue à jouer sans public.”

Les rumeurs envoyant Mbappé au Real Madrid peuvent-elles le perturber ?

Pochettino : “Les équipes sont habituées à ce genre de rumeurs sur les grands joueurs. Kylian est focalisé et concentré avec l’équipe pour remplir les objectifs. Le club veut que Kylian continue. Je pense que ces rumeurs auront zéro conséquence dans la performance de Kylian.”

Une mauvaise nouvelle d’affronter une équipe physique avant PSG / Bayern ?

Pochettino : “Oui, Strasbourg est une équipe très physique. On doit être attentif pour mettre l’équipe la plus fraîche possible et avec le plus d’énergie. Ça sera important aussi d’avoir de la qualité. Le staff médical et de performance font des efforts pour récupérer les joueurs dans la meilleure forme possible. C’est important de trouver quels seront les joueurs les plus aptes pour ce match sans courir de risque et gagner le match de demain.”