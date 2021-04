PSG / Strasbourg – Marquinhos, Diallo, Kurzawa et Icardi forfaits

Ce samedi à 17h (Canal Plus), le PSG devra bien négocier son déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Placée entre les deux matches face au FC Bayern, cette rencontre face aux Alsaciens est importante pour les Rouge et Bleu en vue de la course au titre avec le LOSC, l’AS Monaco et l’OL. Et à la veille de ce match de championnat, le PSG a communiqué son point médical. Sorti sur blessure face au FC Bayern, Marquinhos souffre d’une “lésion de l’adducteur droit, un nouveau point sera fait dans 48h”, indique le PSG. Sorti à la mi-temps mercredi, Abdou Diallo va mieux mais il est “trop faible pour être dans le groupe.” De son côté, Layvin Kurzawa reprendra avec le groupe en fin de semaine. Absent depuis le 17 mars, Mauro Icardi est toujours forfait. L’international argentin a cependant repris l’entraînement collectif avec le groupe. Pour rappel, Neymar Jr sera suspendu pour cette rencontre. Alessandro Florenzi et Marco Verratti poursuivent leur protocole sanitaire après leur test positif à la Covid-19. Juan Bernat continue sa reprise personnelle.

Le point médical du PSG